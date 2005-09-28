۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

توان مالي بيمارستان ها بايد افزايش يابد ، اما نه از جيب مردم// بهداشت بيمارستانها وضعيت مناسبي ندارد

معاون سلامت وزارت بهداشت در مورد تاثير اجراي قانون خودگرداني در بيمارستانها بر كاهش كيفيت بهداشت در اين مراكز گفت: كمبود اعتبارات فقط يكي از عوامل موثر بر كاهش كيفيت بهداشت و درمان در بيمارستانها است و 100 درصد علت اين مشكلات در بيمارستان ها نيست بنابراين بايد توان مالي بيمارستانها افزايش يابد اما اين درآمدها نبايد از جيب مردم حاصل شود.

دكتر مويد علويان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اگر نتوانيم بيمارستان ها را با تعرفه هاي موجود اداره كنيم به طور حتم با گذشت زمان اين مشكلات بر روي بيماران نيز تاثير منفي مي گذارد.

وي ادامه داد: كمبود بودجه و اعتبار براي بيمارستان ها فقط يكي از عوامل ايجاد مشكلات در بيمارستان ها است و مسايل ديگري نظير سوء مديريت و عدم نظارت دقيق بر بيمارستان ها به لحاظ بهداشتي از ديگر عوامل موثر در بروز مشكلات در بيمارستان ها است.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان تصريح كرد: هم اكنون بهداشت و موضوع ميزان عفونت هاي بيمارستاني به عنوان يك معيار مهم است بنابراين بايد نظارت دقيقي در خصوص بروز عفونت در اتاق عمل و در ديگر بخش هاي بيمارستان صورت گيرد.

وي ادامه داد: در خصوص عفونت هاي بيمارستاني، قانون، كميته و كارشناس مربوط به آن وجود دارند بنابراين اين امر بايد مورد حمايت و نظارت بيشتري قرار گيرد تا وضيعت بهداشت در بيمارستان ها مناسب تر شود.

 

