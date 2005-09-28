توان مالي بيمارستان ها بايد افزايش يابد ، اما نه از جيب مردم// بهداشت بيمارستانها وضعيت مناسبي ندارد

دكتر مويد علويان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اگر نتوانيم بيمارستان ها را با تعرفه هاي موجود اداره كنيم به طور حتم با گذشت زمان اين مشكلات بر روي بيماران نيز تاثير منفي مي گذارد.

وي ادامه داد: كمبود بودجه و اعتبار براي بيمارستان ها فقط يكي از عوامل ايجاد مشكلات در بيمارستان ها است و مسايل ديگري نظير سوء مديريت و عدم نظارت دقيق بر بيمارستان ها به لحاظ بهداشتي از ديگر عوامل موثر در بروز مشكلات در بيمارستان ها است.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان تصريح كرد: هم اكنون بهداشت و موضوع ميزان عفونت هاي بيمارستاني به عنوان يك معيار مهم است بنابراين بايد نظارت دقيقي در خصوص بروز عفونت در اتاق عمل و در ديگر بخش هاي بيمارستان صورت گيرد.

وي ادامه داد: در خصوص عفونت هاي بيمارستاني، قانون، كميته و كارشناس مربوط به آن وجود دارند بنابراين اين امر بايد مورد حمايت و نظارت بيشتري قرار گيرد تا وضيعت بهداشت در بيمارستان ها مناسب تر شود.