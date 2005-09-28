جشنواره دف نوازي در سنندچ برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، جشنواره منطقه اي دف نوزان كه به همت حوزه هنري كردستان برگزار مي شود، ويژه دف نوازان منطقه غرب كشور است كه در هفته آينده در اين استان برگزار مي شود.

داوري اين جشنواره را "رضا مهدوي"،" مهرداد كريم خاوري"،" صادق تعريف" و " احمد خاك طينت" به عهده دارند. رئيس حوزه هنري " مهندس بنيانيان" نيز در اين جشنواره حضور خواهد داشت.

در جشنواره منطقه اي دف نوازان كه به صورت منطقه اي برگزار مي شود، 25 گروه پذيرفته شده اند كه از ميان آنها چند گروه انتخاب شده و در جشنواره سراسري شركت خواهند كرد.

جشنواره سراسري دف نوازان به همت مركز موسيقي حوزه هنري در تالار انديشه تهران برگزار مي شود و در آن بزرگداشت بيژن كامكار برگزار خواهد شد.