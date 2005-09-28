  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

جشنواره دف نوازي در سنندچ برگزار مي شود

روزهاي 13 و 14 مهرماه امسال جشنواره دف نوازي در سنندچ برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، جشنواره منطقه اي دف نوزان كه به همت حوزه هنري كردستان برگزار مي شود، ويژه دف نوازان منطقه غرب كشور است كه در هفته آينده در اين استان برگزار مي شود.

داوري اين جشنواره را "رضا مهدوي"،" مهرداد كريم خاوري"،" صادق تعريف" و " احمد خاك طينت" به عهده دارند. رئيس حوزه هنري " مهندس بنيانيان" نيز در اين جشنواره حضور خواهد داشت.

در جشنواره منطقه اي دف نوازان كه به صورت منطقه اي برگزار مي شود، 25 گروه پذيرفته شده اند كه از ميان آنها چند گروه انتخاب شده و در جشنواره سراسري شركت خواهند كرد.

جشنواره سراسري دف نوازان به همت مركز موسيقي حوزه هنري در تالار انديشه تهران برگزار مي شود و در آن بزرگداشت بيژن كامكار برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 234901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها