كردستاني ها 1.2 ميليارد تومان از زكات فطريه خود را به بهزيستي اهدا كردند

سيد صباح قريشي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت جمع آوري فطريه در استان كردستان از سوي اداره كل بهزيستي بيان كرد: خوشبختانه در سال جاري مبلغي بالغ بر 1.2 ميليارد تومان از سوي اقشار مختلف مردم در قالب زكات فطريه به اداره كل بهزيستي كردستان اهدا شده است.

وي ادامه داد: خوشبختانه روند مشاركت و همراهي اقشار مختلف مردم در برنامه هاي مختلف خيريه بسيار خوب است و به همين دليل علاوه ر فعاليت موسسات مختلف خيريه در اين استان مردم در مواردي همچون جمع آوري زكات فطريه نگاهي ويژه به اداره كل بهزيستي در كردستان دارند.

مدير كل بهزيستي استان كردستان بيان كرد: بر اساس آمارهاي اعلامي از سوي ادارات بهزيستي شهرستان ها اعتباري بالغ بر 8.5 میلیارد ریال زکات فطریه به صورت نقدی به ادارات بهزیستی، صندق ها و مراکز جمع آوری مشارکت ها اهدا كرده اند.

وي با اشاره به ديگر شيوه هاي كمك مردم كردستان به اداره كل بهزيستي استان كردستان عنوان كرد: همچنين 3.5 میلیارد ریال دیگر از زكات فطريه جمع آوري شده در سال جاري به صورت غیر نقدی و عمدتاً مواد خوراکی به ادارات و مراکز غیر دولتی مرتبط با اداره كل بهزيستي استان كردستان تحویل شده است.

قريشي با اشاره به روند افزايشي جمع آوري زكات فطريه در استان كردستان طي سال جاري در مقايسه با سال گذشته، گفت: زکات فطریه جمع آوری شده امسال نسبت به سال گذشته از رشد 27 درصدی برخوردار بوده است و انتظار مي رود كه اين روند افزايشي براي مشاركت مردم در برنامه هاي مختلف بهزيستي ادامه داشته باشد.

وي با اشاره به فعاليت موسسات مختلف خيريه در حوزه هاي مختلف افزود: در كنار اقدامات و فعاليت هاي اداره كل بهزيستي استان كردستان براي كمك به جامعه هدف، موسسات مختلف خيريه نيز با مشاركت خود مردم در استان كردستان شكل گرفته و اقدامات خوبي را اجرايي مي كنند.

مدير كل بهزيستي استان كردستان در پايان سخنان خود با اشاره به لزوم همكاري گسترده تر مردم براي كمك به بهزيستي در راستاي انجام وظايق و رسالت ذاتي خود، يادآور شد: انتظار مي رود كه در راستاي همكاري و مشاركت مردم و همچنين نگاه ويژه دولت تدبير و اميد به اداره كل بهزيستي بتوانيم به بهترين شكل ممكن به جامعه هدف خدمت رساني كنيم.