حکم اعدام 2 متجاوز به عنف و یک قاتل در بندرعباس اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سحرگاه سه شنبه بیست و یکم مردادماه 93 حکم اعدام (ی-ح) 48 ساله دارای سابقه کیفری شد.

وی با اغفال اطفال به بهانه کمک برای جابجایی کارتون های جوراب، اقدام به ربودن با تهدید، شرب خمر و تجاوز به آنها می کرد که توسط یکی از اطفال قربانی این عمل شنیع، پلاک موتورسیکلت مجرم یادداشت و با شکایت به مراجع انتظامی تحت تعقیب قرار گرفت.

سرانجام متهم با چهره نگاری ردیابی و توسط مامورین انتظامی دستگیر و پس از دستگیری به چندین مورد جنایت از همین نوع اعتراف می کند که پس از رسیدگی و صدور حکم در شعبه اول دادگاه کیفری استان و تایید شعبه ششم دیوانعالی کشور و با تنفیذ ریاست قوه قضائیه اجرا شد.

همچنین متهم (ی-ر)با اتهام آدم ربایی با موتورسیکلت، تهدید و تجاوز به عنف، پس از شکایت شکات در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب و اقرار صریح متهم، پس از رسیدگی و صدور حکم توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان و تایید شعبه چهارم دیوانعالی کشور و تنفیذ ریاست قوه قضائیه به دارمجازات آویخته شد.

متهم (م-ت) نیز به جرم قتل عمدی با سلاح سرد موکت بر که در اثر اختلاف خانوادگی با همسرش که منجر به درگیری شده بود، با شکایت اولیای دم و درخواست قصاص و با صدور حکم از سوی شعبه اول دادگاه کیفری استان و تائید شعبه هفدهم دیوانعالی کشور و با تنفیذ ریاست قوه قضاییه، با حضور اولیاء دم مقتول در محل زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد.