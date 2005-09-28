شكست واليبال ايران دستپخت پارك كي وون بود

تيم ملي واليبال ايران كه عنوان نايب قهرماني بازيهاي آسيايي پوسان كره جنوبي را برعهده داشت، در رقابتهاي آسيايي تايلند ناموفق ظاهرشد و پس ازاينكه نتوانست جوازحضور درمرحله نيمه نهايي را بدست آورد، براي كسب عنوان پنجمي اين مسابقات دوديدار طي روزهاي دوشنبه وسه شنبه برگزاركرد كه ابتدا دربازي روزدوشنبه قطر را با حساب 3 بريك شكست داد ودرآخرين بازي مقابل تايلند شكست خورد تا درمكان ششم آسيا جاي گيرد.

اينكه چرا تيم ملي واليبال به يكباره دچاريك چنين افت محسوسي شده ويكباره از جمع قدرتهاي برتر آسيا حذف مي شود، بحثي است كه ازهمين امروز بايد به آن پرداخت و اگرعلل وعوامل آنرا كارشناسان نقد وبررسي نكنند، بازهم بايد منتظر ناكامي هاي ديگري باشيم.

" پارك كي وون" سرمربي كره ايي تيم ملي قبل ازاعزام به تايلند قلم قرمزبه روي نام بازيكنان با تجربه اي مثل بهنام محمودي- محمد شريعتي - اميرمنظمي وعباس قاسميان كشيد و براين باوربود كه با تيمي جوان مي تواند نقشه هايش را عملي سازد.

دراين خصوص كارشناسان واليبال براين اعتقادند كه جوانگرايي امري مفيد بسيار ارزشمند است، اما اينكار نبايد به يكباره انجام پذيرد. اگرپارك دنبال جوانگرايي درتيم ملي است، بايد اين مهم را به مرور انجام دهد وكنارگذاشتن بازيكنان با تجربه به يكباره هماني مي شود كه درتايلند شد و اعتبارتيم ملي زيرسوال رفت.

البته حسين حسيني سرپرست تيم ملي واليبال بلافاصله بعد از آخرين بازي تيم ملي درمقابل تايلند به خبرنگاران گفت: جوانگرايي هزينه هاي بالايي دارد وما نبايد ازاينكه با جوانها درتايلند نتوانستيم بر روي سكو برويم خيلي نگران باشيم.

وي گفت: هدف اصلي فدراسيون واليبال حضوري موفق در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطر است وفكرمي كنيم حضورجوانها درميدان تايلند فرصت مناسبي را براي آنها بوجود آورد تا براي بازيهاي آسيايي دوحه تمرينات لازم را به جمع اندوخته هاي خود افزوده باشند.

حسيني البته از كاركشته هاي واليبال است وسالهاست كه دراين عرصه فعاليت مي كند، اما بايد بپذيريم كه كادرمربيان تيم ملي در نحوه انتخاب بازيكنان براي مسابقات قهرماني آسيا دچاراشتباه شدند. جوانگرايي نبايد به معناي حذف بزرگان ازعرصه ورزش باشد وتكيه صرف برجوانان درتورنمنت بزرگي مثل مسابقات قهرماني آسيا نتيجه اش همين مي شود كه واليبال ما ازنايب قهرماني آسيا تا مكان ششم سقوط كند. بازيكني مثل بهنام محمودي ازهمه نظرمي توانست يار وياور تيم ملي وپارك كي وون باشد، چرا كه هم به لحاظ فني درسطحي بالاتر ازبازيكنان فصلي تيم ملي قراردارد وهم تجربيات اومي توانست تيم ملي را از تنگناهايي مثل بازي ايران و كره عبور دهد.

درهرحال پارك كي وون كه او را بعنوان يك مربي بزرگ قبول داريم درمسابقات آسيايي تايلند مرتكب اشتباه شد وتاوان اشتباه اورا واليبال ملي ما مي پردازد. اميدواريم ازهم اكنون براي بازيهاي آسيايي دوحه قطر پارك وگروه همفكران، مشاوران و دستيارانش برنامه ريزي دقيقي را با توجه به شرايط آن بازيها فراهم آورند تا دردوحه حداقل ازعنوان نايب قهرماني بازيهاي آسيايي پوسان دفاع كنيم.

* سيد رضا فيض آبادي