تهران ، ميزبان كنگره بين المللي " خانواده و جهاني شدن " است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بررسي راههاي دوام و استحكام نظام خانواده در ابعاد ساختاري و كاركردهاي آن با توجه به پيامدهاي ناشي از پديده جهاني شدن خانواده در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و رواني ، يكي از اهداف برگزاري اين كنگره است .

معاون سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان وزارت آموزش و پرورش ، بررسي تجارب و ثمرات متنوع اعتقادي و فرهنگي نهاد خانواده در جوامع مختلف به ويژه ايران در مواجهه فعال با مقوله جهاني شدن را ، يكي ديگر از اهداف كنگره خانواده و جهاني شدن عنوان كرد .

بهروز محمد قلي ها به خبرنگاران گفت : حدود 450 نفر انديشمند از كشورهاي فرانسه ، كانادا ، ايتاليا، تونس ، مراكش ، چين ، تايلند ، مالزي ، هند ، پاكستان، مالزي ، اندونزي ، لبنان و تركيه به همراه دانشمندان و پژوهشگراني از كشورمان طي دو روز به ارايه مقالاتي در ارتباط با نظام خانواده و پيامدهاي جهاني شدن آن ، مي پردازند .

وي برگزاري اين كنگره به ميزباني تهران را با موافقت هيات دولت دانست و افزود : با توجه به اينكه سازمان انجمن اولياء و مربيان عضو هيات مديره " فدراسيون بين المللي آموزش اولياء " است ، لذا با برگزاري اين كنگره موافقت حاصل و اعتباري نيز براي آن در نظر گرفته شد .

دبير كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن ، رقم مصوب هيات دولت براي برگزاري اين كنگره را 300 ميليون تومان عنوان كرد و گفت : البته اين اعتبار به دليل محدوديت منابع آموزش و پرورش ، تخصيص نيافت و ما مجبور شديم از محل اعتبارات سازمان انجمن اولياء و مربيان اين رقم را تامين و هزينه كنيم .

وي همچنين ، نگراني و اضطراب دلسوزان و انديشمندان جوامع نسبت به مقوله خانواده و علائم هشدار دهنده اي كه در دنياي امروز متوجه نظام خانواده است را از انگيزه هاي برگزاري اين كنگره قلمداد نمود و افزود : تاخير در ازدواج ، خانواده هاي تك فرزندي ، همجنس گزيني ، كودكان نامشروع ، طلاق هاي زودهنگام ، ازدواج مجدد ، شكاف بين اعضاي خانواده ، خشونت در خانواده و... كه عمدتا در كشورهاي غربي شاهد وقوع آنها هستيم ، باعث شد كه چنين كنگره اي برگزار شود .

شايان ذكر است ، كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن ، طي روزهاي نهم و دهم مهر مصادف با اول و دوم اكتبر 2005 در محل هتل المپيك تهران برگزار مي شود .