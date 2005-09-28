اشعار خيام در آثار نقاشي به تصوير كشيده شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، نمايشگاه نقاشي مينا انوشه تا 13مهر درنگارخانه شفق پذيراي بازديد علاقه مندان مي باشد .

مجموعه آثارنقاشي ارايه شده، الهام گرفته ازاشعارخيام مي باشد كه ازسال 83 كاربرروي اين مجموعه آغازشده است . هراثرالهام گرفته شده ازيكي ازاشعارفلسفي وزيباي خيام مي باشد .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي فرهنگسراي دانشجو حاكي است: مينا انوشه فارغ التحصيل رشته نقاشي ازدانشگاه سوره تهران مي باشد. وي فعاليت هنري خود را ازسال 78 آغازكرده است و تاكنون نمايشگاه هاي مختلفي درفرهنگسراها ونگارخانه ها داشته است .

گفتني است؛ فرهنگسراي دانشجو واقع در خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان 21، پارك شفق بوده و تلفن تماس آن 88554016 مي باشد.