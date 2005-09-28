  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

اشعار خيام در آثار نقاشي به تصوير كشيده شد

نمايشگاه نقاشي " مينا انوشه " در فرهنگسراي دانشجو برپاست.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، نمايشگاه نقاشي مينا انوشه تا 13مهر درنگارخانه شفق پذيراي بازديد علاقه مندان مي باشد .

مجموعه آثارنقاشي ارايه شده، الهام گرفته ازاشعارخيام مي باشد كه ازسال 83 كاربرروي اين مجموعه آغازشده است . هراثرالهام گرفته شده ازيكي ازاشعارفلسفي وزيباي خيام مي باشد .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي فرهنگسراي دانشجو حاكي است: مينا انوشه فارغ التحصيل رشته نقاشي ازدانشگاه سوره تهران مي باشد. وي فعاليت هنري خود را ازسال 78 آغازكرده است و تاكنون نمايشگاه هاي مختلفي درفرهنگسراها ونگارخانه ها داشته است .

گفتني است؛ فرهنگسراي دانشجو واقع در خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان 21، پارك شفق  بوده و تلفن تماس آن  88554016 مي باشد.

کد مطلب 234905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها