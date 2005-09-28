"سرزمين خورشيد " تصويري از خون خورشيد بر جبين زمين

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين فيلم با توجه به جلوه هاي ويژه و داستان مناسب و به دور از كليشه اي كه داشت، موفق شد در زمان اكران و ارايه خود نظر مخاطبين و منتقدان را به خود جلب كند. اين فيلم بيش از هر چيز جنبه هاي خشونت و بي رحمي دشمن عراقي را به تصوير مي كشد كه چگونه در برابر عده اندكي از رزمندگان كه براي نجات جان چند بيمار تلاش مي كنند. فيلم از استعاره سرزمين خورشيد استفاده مناسبي مي كند و جلوه اي از مقاومت و شكوه ايراني در برابر مهاجم را به تصوير در مي آورد.









داستان فيلم در سال هاي ابتداي هجوم عراقي ها به كشورمان شكل مي گيرد. در آغاز جنگ تحميلي، بيمارستاني در خرمشهر به محاصره دشمن در مي آيد. نيروهاي داوطلب بسيجي با يك جيپ غنيمت گرفته شده و يك لندرور قصد دارند مجروحان را با يك آمبولانس از محاصره نجات دهند. آمبولانس در مواجهه با تانك هاي عراقي از حركت باز مي ماند و سرنشينان مجروح آمبولانس فرار مي كنند. گروه مهاجر كه دكتر كسري و يك امدادگر به نام هانيه در ميان آنهاست، براي نجات خود بايد از موانع زيادي عبور كنند و ...



در اين فيلم استفاده خوب و به جا از جلوه هاي ويژه و اجراي نقش بازيگران را مي توان شاهد بود. استفاده از ادوات مختلف نظامي و انفجارهايي كه بسيار طبيعي و مناسب از آب درآمده است در كنار بازي هاي چشمگير نقش پردازان قابل كشورمان باعث شده است، صحنه ها تا حدود زيادي طبيعي و تاثير گذار جلوه كند و تماشاي داستان را تا انتها ميسر سازد.

در فيلم سينمايي " سرزمين خورشيد " كه نويسندگي، كارگرداني و تهيه كنندگي آن را احمد رضا درويش بر عهده داشته است، خسرو شكيبايي، گلجهره سجاديه، سعيد پور صميمي، محمود پاك نيت، محمد مشاك، محسن زهتاب، فخر الدين صديق شريف، يوسف جوكار، شهين ثمري، هنگامه فرازمند، به ايفاي نقش مي پردازند. همچنين محمد آلاد پوش به عنوان فيلمبردار، عباس گنجوي در سمت تدوينگر، امير اثباتي در مقام طراح صحنه و لباس، بابك بيات به عنوان آهنگساز و محسن روزبهاني به عنوان مسوول جلوه هاي ويژه براي ساخت اين فيلم همكاري كرده اند.



اين فيلم امشب چهارشنبه ششم مهر ماه ساعت 30/22 از شبكه يك سيما پخش مي شود.