طرح فوريتي تشكيل سازمان توسعه روستايي در كميسيون اجتماعي مفقود شده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي مويدي نماينده سپيدان در اين تذكر خود به هيات رئيسه گفت: اين طرح فوريتي ماه ها قبل در خصوص تشكيل سازمان توسعه روستايي به كميسيون هاي تخصصي مجلس از جمله كميسيون اجتماعي ارائه شده كه هنوز اين طرح در دستور كار هيات رئيسه قرار نگرفته است.
وي افزود: تاكنون چندين بار هم با اعضا و همه با رئيس كميسيون اجتماعي در خصوص اين طرح صحبت كرده ام كه به نظر مي رسد اين طرح در كميسيون اجتماعي مفقود شده است.
مويدي با تاكيد بر اهميت اجراي اين طرح فوريتي در پايان از هيات رئيسه خواست دستور پيگيري طرح تشكيل سازمان توسعه روستايي به كميسيون مربوطه ارائه دهد.
حداد عادل از رئيس كميسيون اجتماعي خواست پيگيري هاي لازم را انجام دهد و لايحه را به هيات رئيسه اعلام كند.
نظر شما