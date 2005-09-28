رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : قبلا هم يك بار دانشجويان شاعر و اديب دانشگاه هاي علوم پزشكي ميهمان شيراز بوده اند و از ديد كسي پوشيده نيست كه ادبا و مسئولان اجرايي جشنواره هاي ادبي گذشته كه در شيراز برگزار شده است ، امتحان خوبي را پس داده اند .
دكتر پنجه شاهين تصريح كرد : حضور شاعران و نويسندگان نوقلم و دانشجو در كنار حرفه اي هاي اين وادي ( ادبيات ) طي چند روز در قالب يك جشنواره و همايش ادبي ، به طور قطع مي تواند حاصل خوبي در بر داشته باشد ، به ويژه اين كه اين حركت بزرگ امسال در شيراز ، مهد تمدن و فرهنگ و شهر حافظ و سعدي در حال برگزاري است .
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز ياد آور شد : ديدار با بزرگان شعر و ادب كشور در محفل شعر دانشجويي يكي از ره آوردهاي مثبت جشنواره هاي شعر و ادب ( مهرگان ) است ، چرا كه مدعوين و صاحبنظران ، آنچه دارند در طبق اخلاص نهاده و به دانشجويان ، نوقلمان و علاقمندان به ادبيات منتقل مي كنند ، قلب من روشن است كه اين جشنواره ها ، تاثير خودشان را بر بدنه فرهنگ ، ادب و هنر كشور خواهند گذاشت .
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز در گفت و گو با مهر :
" شيراز " ظرفيت ويژه اي در برگزاري برنامه هاي ادبي و فرهنگي دارد
دكتر پنجه شاهين - رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز و ميزبان چهارمين جشنواره شعر و ادب دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ، گفت : اين كه چرا " شيراز " براي برگزاري چهارمين جشنواره انتخاب شده است ؛ مي تواند دلايل متعددي داشته باشد اما قطعا يكي از اين دلايل ، ظرفيت ويژه شيراز براي برگزاري برنامه هاي ادبي و فرهنگي است .
