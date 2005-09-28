ايران نوزدهمين قدرت اقتصادي جهان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، سهم ايران از توليد ناخالص جهان تا پايان سال 2005 به 0.941 درصد مي رسد و از اين لحاظ ايران در رتبه نوزدهم بزرگترين اقتصادهاي جهان قرار خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش، سهم ايران از اقتصاد جهاني طي سالهاي اخير با رشد محسوسي روبرو بوده است و از 0.894 درصد در سال 2002 به 0.918 در سال 2003 و 0.932 در سال 2004 رسيده است.

اين گزارش حاكي است، عليرغم اينكه صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2006 بازهم با افزايش همراه شود و به 0.949 درصد برسد، ولي پيش بيني مي شود ايران به قدرت بيستم اقتصادي جهان نزول نمايد.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، آمريكا در سال 2005 نيز همچنان قدرت شماره يك اقتصادي جهان محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش، سهم آمريكا از اقتصاد جهاني در پايان سال 2005 به بيش از يك پنجم يعني 20.7 درصد خواهد رسيد، كه عليرغم كاهشي يك صدم درصدي نسبت به سال گذشته همچنان با فاصله فراوان با كشور دوم، چين، بزرگترين اقتصاد جهان محسوب مي گردد.

اين گزارش مي افزايد، چين با در اختيار داشتن 13.5 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2005 دومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان است.

پس از آمريكا و چين كشورهاي ژاپن با سهم 6.7 درصد، هندوستان با 6، آلمان با 4.1، انگلستان با 3، فرانسه با 3، ايتاليا با 2.8، روسيه با 2.6، برزيل با 2.6، كانادا با 1.8، كره جنوبي با 1.8، مكزيك با 1.7، اسپانيا با 1.7، اندونزي با 1.4، استراليا با 1، تايوان با 1، و تركيه با 0.95درصد به ترتيب در رتبه هاي سوم تا هجدهم بزرگترين قدرتهاي اقتصادي جهان قرار دارند.

بر پايه اين گزارش، ايران در ميان كشورهاي خاورميانه نيز بزرگترين قدرت اقتصادي است و پس از ايران كشورهاي عربستان، مصر، اسرائيل، امارات، سوريه، كويت، عمان، اردن، لبنان، قطر، و يمن قرار دارند.

