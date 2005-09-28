اعطاي وام دانشجويي به دانشجويان عضو سازمان داوطلبان هلال احمر

حسين زاجكانيها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر همزمان با شكل گيري و تاسيس ، اعطاي وامهاي قرض الحسنه به دانشجويان و افراد نيازمند را در سراسر كشور آغاز كرده بطوري كه تاكنون 52 هزار دانشجو از اين وامها استفاده كرده اند .

وي در خصوص بازپرداخت وامهاي دانشجويي خاطر نشان كرد : براي اينكه حرمت دانشجو حفظ شود و اينكه مشكلي نبز براي آنها به وجود نيايد ، اين وامها را با شرايط ويژه اي بازپس مي گيريم ، به گونه اي كه دانشجويان مي توانند پس از گذشت 2سال از فارغ التحصيلي در اقساط 60 يا 70 ماهه آن را بازگردانند.

رييس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر تاكيد كرد: در 6 ماهه نخست سال جاري بيش از 3 هزار 300 دانشجو وام دريافت كرده اند و همچنين در اين مدت 74 مورد وام در ماني ، 316 مورد وام ازدواج به 633 نفر و... به افراد نيازمند پرداخت شده است.