سنيوره : لبنان يك فرصت تاريخي در پيش روي دارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، وي شب گذشته طي سخناني درمراسم افتتاحيه "همايش فرصت هاي كاري در لبنان" دربيروت با بيان اين مطلب تاكيد كرد: دولت لبنان تصميم نهايي خود را براي انجام مجموعه كاملي از اصلاحات سياسي، اقتصادي ، اداري و مالي دردوره زماني نامشخص اتخاذ كرده است.

درادامه نخست وزيرلبنان ياد آورشد: با انجام اصلاحات همه جانبه زمينه هاي بهره بري كامل انرژي هاي موجود درلبنان و ذخاير انساني و مادي مهيا خواهد شد .

سنيوره ضمنا به اين نكته اشاره كرد : من براي انجام برنامه اصلاحات همه جانبه درلبنان علامت هاي حمايت وهمبستگي را از سوي كشورهاي عربستان ، كويت و مصر دريافت كردم .

وي عنوان داشت: كشورهاي دوست و برادر لبنان و موسسات عربي و بين المللي نيز آمادگي خود را براي كمك به لبنان درزمينه رشد و توسعه و نيزحمايت از ثبات وامنيت ابراز داشتند .

نخست وزير لبنان به سفر اخيرخود به آمريكا اشاره و ابرازداشت : سفرم به آمريكا در راستاي كسب حمايت بين المللي از برنامه اصلاحات در لبنان بود و كشورهاي شركت كننده در كنفرانس حمايت ازلبنان درنيويورك توجه بيش از بيش خود را براي برنامه اصلاحات دولت ابراز داشتند.

وي با بيان اينكه برقراري ثبات و امنيت مقدمه ورود به كار اقتصادي است، ياد آورشد: لبنان از زمان ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين اين كشوريك رشته عمليات تروريستي واقعي را پشت سرگذاشته است اما وي تاكيد نمود : با اين حال لبنان قيموميت و استقلال خود را دوباره باز مي گرداند همانطوري كه دستگاه امنيتي را به كنترل خويش گرفت تا با آنچه كه در زمينه مبارزه با تروريسم مورد نظرش است، تلاش كند.

نخست وزير لبنان خاطر نشان كرد كه دولت لبنان تلاش مي كند تا با سازماندهي موسسات و دستگاه امنيتي، امنيت را به اين كشوربازگرداند اما لبنان تبديل به كشورامنيتي نمي شود زيراموسسات و دستگاه امنيتي تنها براي تامين امنيت كشور و امنيت جاني شهروندان تلاش مي كند.

وي افزود: لبنان آخرين مرحله مرگ را پشت سرگذاشته است و نمي تواند به اين مرحله ادامه دهد ولي هرچقدرما به زمان صدور گزارش كميته تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري نزديكتر مي شويم احتمال ضايع كردن ادامه تلاشها دراين زمينه درآينده اي نزديك بيشتر مي شود.