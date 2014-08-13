حسين رضايي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد بوستان‌هاي شهر قم را 238 مورد ذكر كرد و افزود: در این بوستان‌ها 1650 هکتار فضای سبز ایجاد شده که از این مقدار 1300 هکتار فضای سبز جنگلی و 350 هکتار فضای سبز شهری است.

وي اظهار كرد: سرانه فضاي سبز شهري در قم به ازای هر شهروند 16 متر مربع است كه اين مقدار 2 متر مربع از سرانه استاندارد كمتر است.

وي خواستار مشاركت مردم در كاشت نهال شد و افزود: شهروندان قم در هر محله‌اي كه سکونت دارند می‌توانند با ارسال پیامک به سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم و یا تماس با این سازمان درخواست کنند در محله آنها نهال کاری کنند.

به گفته رضايي‌نسب در دو هفته اول شروع اين طرح 20 هزار تماس با این سازمان گرفته شده است.

وي با بيان اينكه امسال طرح کاشت درخت در منازل مسکونی هم اجرا می‌شود، تصريح كرد: چنانچه در جايي درختان دچار آفت شدند یا هر مشکل دیگری برای فضای سبز به وجود آمد اورژانس فضای سبز به درخواست شهروندان رسیدگی می‌کند.

مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري قم تاكيد كرد: به تازگی 12 هزار پلاک شناسنامه درختان به نام قشرهای مختلف مردم تهیه شده که نشان از علاقه شهروندان به نگهداری فضای سبز دارد.

آموزش و مشاوره رایگان

رضايي نسبت از ارائه آموزش و مشاوره رايگان به شهروندان خبر داد و گفت: بسیاری از مردم به اهمیت فضای سبز و نقش آن در زندگی و بهبود شرایط زیست محیطی واقف هستند اما راه‌های ایجاد و حفاظت از فضای سبز را نمی‌دانند. بنابراین سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در ارائه آموزش به مردم گام‌های جدید و مؤثری برداشته چراکه این افزایش آگاهی مردم و تقویت مشارکت آنها می‌تواند موجب تقویت تعلق خاطر نسبت به فضای سبز شده و در فرهنگ‌سازی برای ایجاد و حفظ فضاهای سبز بسیار موثر باشد و همین مشارکت است که برنامه‌ریزی و مدیریت فضای سبز را پویا و نقش‌آفرین می‌سازد.

وي با بيان اينكه سالانه حدود 15 میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی داده می‌شود اظهار كرد: بعضی از هزینه‌هایی که مدیریت شهری انجام می‌دهد درآمدزایی دارد ولی هزینه نگهداری فضای سبز برای شاداب نگه داشتن محیط شهری، فقط پرداخت می‌شود.

وي ادامه داد: با این خشکسالی مالی که دولت گرفتار آن شده، این اعتبار از منابع استانی تامین نمی‌شود، بلکه از عوارض مردم و درآمدهای شهرداری پرداخت می‌شود.

مشاركت در نگهداري فضاي سبز

رضايي نسبت بر لزوم همكاري شهروندان در نگهداري فضاي سبز تاكيد كرد و يادآور شد: اگر هر کدام از شهروندان مسئولیت نگهداری درخت و فضای سبز مقابل خانه، مغازه، شرکت و... خود را به عهده بگیرد تا حدود زيادي در هزینه نگهداری فضای سبز صرفه جویی مي‌شود.

وي گفت: این کار هزینه چندانی برای شهروندان ندارد. مثلا هر درخت حدود 40 لیتر آب در هفته نیاز دارد. هزینه این مقدار آب آنقدر نیست که به چشم بیاید ولی در عوض مردم را شهروندی بامسئولیت در چشم دیگران معرفی می‌کند که برای سلامتی خانواده خود، جامعه و آیندگان تلاش می‌کند.

به گفته مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري قم نقش شهروندان در حفظ محیط زیست می‌تواند به صرفه‌جویی در منابع، نگهداری مطلوب محیط شهری، جلوگیری از آسیب رسانی به امکانات شهری، احساس مسئولیت در جهت انعکاس مشکلات واقعی شهر و محیط زیست، مشارکت در اداره امور شهری و کاهش هزینه‌های نگهداری منجر شود.

رضايي نسب، مطالعات و برنامه ریزی برای اجرای باغ پرندگان، احداث باغ تخصصی گیاه شناسی، استفاده از توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پارک‌ها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، بررسی اجرای بام سبز و دیواره‌های سبز در ساختمان‌ها به ویژه بناهای اداری، توسعه و تکمیل شبکه آب خام در فضای سبز شهری قم، انتشارات در خصوص معرفی انواع گیاهان زینتی فضای سبز قم، احداث مرکز تحقیقات و تولیدات سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم و افزايش سرانه فضاي سبز در سطح محله‌ها به ويژه بافت قديمي شهر را از جمله پروژه‌هاي در دست اقدام سازمان فضاي سبز شهرداري ذكر كرد.