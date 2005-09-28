كسي به فكر آينده نگري دركشتي نيست

قديرنخودچي سرمربي تيم كشتي آدنيس خراسان درليگ برترسال 83 با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: متاسفانه به كارهاي ريشه اي اهميتي داده نمي شود، ما اگرامسال درليگ برترتيم نداريم بخاطربي توجهي مسوولان وفدراسيون كشتي است.

وي افزود: سال گذشته با هزينه اي نزديك به 30 ميليون تومان در ليگ برترحضور يافتيم كه نتيجه آن بروز استعدادهايي به نام رضا رمضان زاده، علي خالق زاده، احمد اعظمي ومهدي بها بسته بود، اما بخاطركسب نكردن مقامهاي بالاي جدول ديگر توجهي به ما نشد ومتاسفانه فدراسيون هم ازاينكارحمايت نكرد تا امسال هم زمينه را براي ظهورچند جوان ديگر فراهم شود.

وي يادآورشد: سال گذشته مجيد خدايي به من پيشنهاد كرد كه با دريافت 10 ميليون تومان حاضراست درآدنيس كشتي بگيرد، اما ما اينكار را نكرديم وبا هزينه اي كمتر فرصت را به چند جوان كم نام ونشان داديم كه درنهايت منتج به ظهور استعدادهاي ياد شده شد، اما امسال دريغ ازكمترين توجه. اميدوارم درآينده مسولان مربوطه با چشمان بازتري كشتي استان را ببينند.