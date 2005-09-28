مجلس دو لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، شوراي نگهبان براي دومين بار لايحه استفاده از منابع مالي خارجي كه مجلس در تاريخ 16 مرداد تصويب كرده بود را با ايراد ربوي بودن استفاده از فاينانس به مجلس فرستاد اين در حالي است كه نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با 120 راي مثبت از 212 نماينده حاضر مجددا بر نظر خود درباره اين تصميم تاكيد كردند و تصميم گيري درباره اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند.

بر اساس اين لايحه در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي شود در طول برنامه چهارم توسعه كشور از تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) استفاده كند.

در جلسه علني امروز، لايحه موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضايي در امور مدني تجاري اموال شخصيه و جزايي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت نيز كه دو بار با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده بود با اصرار مجلس به نظر قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

اين در حالي است كه در صورت تصويب نهايي اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشي از مشكلات اتباع ايران و كويت كه در زندانهاي دو طرف به سر مي برند و همچنين تعقيب مجرمان، تسهيل و رفع خواهد شد.