جشنواره های مختلف منجر به برپایی عید دائمی در برج میلاد شده است/ تقدیر از ایران برای حمایت از مردم بی گناه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج سلطان اسعد پس از بازدید از جشنواره تابستانی برج میلاد تهران افزود: در برج میلاد عید دائمی ای برپاست و بازدیدکنندگان از فضای مفرحی که توأم با شادی های حلال است نهایت استفاده را می کنند.

وی با اشاره به روحیه جهادی مدیریت شهری تهران ادامه داد: ساخت سازه مدرنی همچون برج میلاد تهران آن هم توسط مهندسان ایرانی نشان دهنده روحیه جهادی مدیریت شهری است و این سازه جهانی گویای ارتقای تکنولوژی های ایران در ساخت سازه های بلندمرتبه است.

اسعد برگزاری جشنواره های مختلف در برج میلاد تهران را ضروری عنوان کرد و گفت: راه اندازی جشنواره تابستانی برج میلاد تهران با حضور اقوام مختلف و تنوع در لباس، زبان، گویش، غذا و موسیقی بهترین راهکار برای معرفی فرهنگ و تمدن چندهزار ساله ایرانیان به دنیاست، چرا که برج میلاد یکی از سازه های شناخته شده در جهان است و گردشگران بسیاری علاقه مند به بازدید از آن هستند و با حضور در برج میلاد می توانند با این تنوع زیستی آشنا شوند.

تقدیر از ایران برای حمایت از مردم بی گناه غزه

مسوول اتحادیه های شهرداری های لبنان همچنین از مردم ایران به دلیل حمایت گسترده از مردم بی گناه غزه تقدیر کرد و گفت: اگر حمایت ایران از غزه نبود، امروز غزه به زیر خاک می رفت و قدس و غزه به تاریخ می پیوست، حمایت مردم ایران از غزه مردم بی گناه این منطقه را روی پا نگه داشته است.