  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۶

دكتر بهمن نامور مطلق در همايش هم انديشي هنر و دفاع مقدس عنوان كرد:

هم انديشي هنر و دفاع مقدس ‏از مهم ترين همايش هاست

هم انديشي هنر و دفاع مقدس، يكي از مهم ترين همايش هايي است كه وظيفه هنرمندان به مقوله دفاع مقدس را بررسي مي كند .

دكتر بهمن نامور مطلق، درهمايش هم انديشي هنر و دفاع مقدس، با اعلام اين مطلب گفت : درسال جاري ‏فرهنگستان هنر ‏تصميم به برگزاري چندين همايش داشت كه از جمله آنها برگزاري همايش دفاع مقدس بود. در طي ماه هاي گذشته نيز همايش سلطان محمد برگزار شد و همچنين قراراست تا اواخر پاييز، ‏همايش طبيعت در هنر شرق برگزارشود .

وي افزود: ‏‏‎‍هم انديشي هنر و دفاع مقدس، از مهم ترين همايش هايي است كه به همت فرهنگستان هنر و ارگان هاي وابسته برگزارشده است. اين همايش يك نوع احساس وظيفه فرهنگستان هنر و به خصوص هنرمندان عرصه دفاع مقدس است. همان طور كه مي دانيد هنر همواره بهترين وسيله براي بيان عارفانه بوده است . درطي سالهاي اخير گرچه عملا شاهد كارهاي جدي در عرصه جنگ نبوده ايم، اما افرادي نيز حضور داشتند كه با فعاليت هاي خودجوش به اين مقوله پرداختند .

دكتر بهمن نامور مطلق تصريح كرد : براي برگزاري همايش هم انديشي هنر و دفاع مقدس نه تنها فرهنگستان هنر، بلكه نهادهايي چون سازمان گردشگري و سازمان فرهنگي - هنري شهرداري متولي آن بوده اند. دراين خصوص سازمان دايره المعارف دفاع مقدس نيز كمك هاي فراواني به برگزاري اين همايش كرد. درواقع استقبال اين ارگان ها و نهادهاي دولتي نشان دهنده يكپارچگي سطوح عرصه فرهنگ وهنر است .

کد مطلب 234926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها