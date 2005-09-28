هم انديشي هنر و دفاع مقدس ‏از مهم ترين همايش هاست

دكتر بهمن نامور مطلق، درهمايش هم انديشي هنر و دفاع مقدس، با اعلام اين مطلب گفت : درسال جاري ‏فرهنگستان هنر ‏تصميم به برگزاري چندين همايش داشت كه از جمله آنها برگزاري همايش دفاع مقدس بود. در طي ماه هاي گذشته نيز همايش سلطان محمد برگزار شد و همچنين قراراست تا اواخر پاييز، ‏همايش طبيعت در هنر شرق برگزارشود .

وي افزود: ‏‏‎‍هم انديشي هنر و دفاع مقدس، از مهم ترين همايش هايي است كه به همت فرهنگستان هنر و ارگان هاي وابسته برگزارشده است. اين همايش يك نوع احساس وظيفه فرهنگستان هنر و به خصوص هنرمندان عرصه دفاع مقدس است. همان طور كه مي دانيد هنر همواره بهترين وسيله براي بيان عارفانه بوده است . درطي سالهاي اخير گرچه عملا شاهد كارهاي جدي در عرصه جنگ نبوده ايم، اما افرادي نيز حضور داشتند كه با فعاليت هاي خودجوش به اين مقوله پرداختند .

دكتر بهمن نامور مطلق تصريح كرد : براي برگزاري همايش هم انديشي هنر و دفاع مقدس نه تنها فرهنگستان هنر، بلكه نهادهايي چون سازمان گردشگري و سازمان فرهنگي - هنري شهرداري متولي آن بوده اند. دراين خصوص سازمان دايره المعارف دفاع مقدس نيز كمك هاي فراواني به برگزاري اين همايش كرد. درواقع استقبال اين ارگان ها و نهادهاي دولتي نشان دهنده يكپارچگي سطوح عرصه فرهنگ وهنر است .