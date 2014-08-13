تيم ويژه اقتصادي در يزد تشكيل شود/ لزوم توجه ويژه مديران اجرايي به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقي گلمكاني، پيش از ظهر امروز در مراسم توديع و معارفه مديركل امور اقتصادي و دارايي استان يزد اظهار داشت: در ادارات اقتصاد و دارايي سراسر كشور مديران بايد شناخت دقيقي از فرصت هاي سرمايه گذاري داشته باشند و با اولويت بندي و توجه به شرايط كشور، كارها را انجام داده و امور را به پيش ببرند.

وي عنوان كرد: به طور قطع مديراني موفق خواهند بود كه تلاش بيشتري داشته باشند و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري استان را احصا و براي جذب سرمايه‌ها اقدام كنند.

صادقي گلمكاني خاطرنشان كرد: يكي از اقداماتي كه در استان يزد بايد با فوريت انجام شود، تشكيل تيم اقتصادي در اين استان است تا با تعامل و همدلي كارها را به پيش برده و با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه هاي اقتصادي خود را بر اساس اين اصل انجام دهند.

ظرفيت گردشگري استان يزد در زمينه جذب سرمايه گذاريها مدنظر قرار گيرد

معاون وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: يكي از مزيت هاي استان يزد، مقوله گردشگري اين استان است كه ظرفيت بسيار بالايي دارد و بايد به سمت جذب سرمايه ها در اين زمينه حركت شود.

صادقي گلمكاني همچنين بر تشكيل ستاد درآمدها و تجهيز منابع تاكيد كرد و افزود: اين ستاد بايد ضمن وصول به موقع درآمدها، منابع جديد را نيز مورد بررسي قرار داده و به حيطه وصول بياورد.

وي تاكيد كرد: سازمان اقتصاد و دارايي بايد در استانها به مقوله نوآوري و كارآفريني توجه ويژه نشان دهد زيرا اين دو مهمترين مولفه‌هاي توليد هستند.

معاون وزير اقتصاد و دارايي همچنين بر توجه ويژه همه مديران دستگاه هاي اجرايي به بخش خصوصي تاكيد كرد و افزود: بخش خصوصي مي‌تواند مشكلات توليد و اشتغال ما را حل كند بنابراين بايد حل مشكلات آنها از شعار به عمل برسد و با استفاده از كارها و روشهاي مناسب، سبب تسريع در چرخش سريع‌تر چرخ اقتصادي واحدهاي خصوصي شويم.

صادقي گلمكاني عنوان كرد: بخش دولتي بايد تسهيل كننده امور بخش دولتي باشد و به سراغ آنها برود و مشكلات آنها را رفع كند نه اينكه منتظر باشد تا بخش خصوصي خود به طرح مشكلاتش بپردازد.

سهل‌انگاري و ندانم كاري يك كارمند نبايد براي توليدکنندگان مشكل ايجاد كند

وي با اشاره به اينكه در برخي موارد برخي سهل انگاري ها سبب ايجاد مشكلاتي براي توليدگران مي شود، تصريح كرد: مديران نبايد اجازه دهند در سيستم اداري آنها، سهل انگاري و ندانم كاري يك كارمند، سبب شود تا يك توليدگر با مشكل مواجه شود.

معاون وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه شرايط كشور اكنون يك شرايط ويژه و خاص است و بايد دست به دست هم دهيم تا مسائل كشور و مسائل اقتصادي استان يزد را حل كنيم، خاطرنشان كرد: منابع كشور محدود است به ويژه اينكه در زمينه تملك و دارايي ها مشكلات خاصي داريم و طي سال‌هاي اخير نتوانسته ايم تخصيص هاي 100 درصدي بدهيم.

مديران موفق افرادي هستند كه منابع جديد مالي به سمت استان‌هاي خود هدايت كنند

صادقي گلمكاني بيان كرد: مديران، مقوله سرمايه گذاري را يك اصل بدانند و همه با هم كمك كنند تا منابع جديد وارد استان كنند زيرا در شرايط فعلي كشور، مديري موفق است كه بتواند خلق منابع كند و منابع بيشتري را به استان خود بياورد در غير اين صورت صرف اداره كردن يك اداره، نمي تواند كار چندان حائز اهميتي براي يك مدير باشد.

وي افزود: مديريان همچنين بايد در هزينه كردها ضمن رعايت صرفه جويي، هزينه ها را به موقع و بجا انجام دهند و همه مصالح را مدنظر قرار دهند.

در اين مراسم از تلاش هاي مرادعلي مير تجليل و علي نمازي به عنوان نماينده وزير و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان يزد معرفي شد.

مير از اين پس به خدمت خود در مشهد مقدس ادامه خواهد داد.