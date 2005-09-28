۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

معتادان خراسان رضوي سالانه 75 تن مواد مخدر مصرف مي كنند

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي گفت: بر اساس بررسيهاي اوليه معتادان ساكن در اين استان هر سال حداقل 75 تن انواع مواد مخدر مصرف مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهردار مشهد ، حسين كتابدار افزود: اين ميزان مواد مخدر توسط 200 هزار نفر معتاد مصرف شده كه عمده آن ترياك مي باشد.

وي گفت: بر اين اساس ده درصد مواد مخدر كشور در خراسان رضوي مصرف مي شود.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي با اشاره به اينكه عمده كشفيات مواد مخدر كشور در اين استان كشف مي شود ، افزود: ترياك 80  درصد كشفيات مواد مخدر را تشكيل داده و مابقي حشيش ، مرفين و هروئين مي باشد.

وي افزود: 90 درصد مواد مخدر استان از مرزهاي جنوب به ويژه سيستان و بلوچستان با شتر و در كوير حمل و منتقل مي شود.

كتابدار اظهار داشت: به دليل تمهيدات انتظامي امنيتي در مرزهاي خراسان رضوي تنها ده درصد مواد مخدر از مرزهاي تربت جام ، تايباد و خواف وارد مي شود.

وي تصريح كرد: خراسان رضوي 300 كيلومتر مرز مشترك با  افغانستان و تركمنستان دارد.

اين مقام مسوول يكي از بخش هاي عمده تصادفات جاده اي را ناشي از فعاليت رانندگان معتاد دانست و افزود: طرحي براي جلوگيري از فعاليت رانندگان معتاد با همكاري دستگاههاي اجرايي در دست تهيه است.

کد مطلب 234931

