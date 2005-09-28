فرانسه سياست هاي اتحاديه اروپا را دنبال مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه اتريشي "استاندارد"، " كاترينا كولونا " وزير اروپاي فرانسه پس از ديدار با "خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا تصريح كرد : فرانسه همواره سعي دارد همگام با سياستهاي خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا گام بردارد .
وزير اروپاي فرانسه در ادامه سخنان خود با اشاره به شكست قانون اساسي واحد اروپا در اين كشور خاطرنشان كرد : مقامات فرانسه معتقدند بدون تصويب قانون اساسي نيز مي توانند دنباله روي خوبي براي سياستها و اهداف از پيش تعيين شده اتحاديه اروپا باشند .
وي همچنين اظهار داشت : قانون اساسي واحد تنها مي تواند در قالب يك ايده براي نزديكي هر چه بيشتر اعضاي اتحاديه اروپا بشمار آيد .
اين در حالي است كه اتحاديه اروپا مي تواند اقدامات ديگري را در دستور كار خود قرار داده تا به اين هدف نائل آيد .
گفتني است قانون اساسي واحد اروپا در تاريخ 18 ژوئن 2004( 29 خرداد سال گذشته ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي رسيده بود و در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .
قانون اساسي واحد اروپا با كسب 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع از پارلمان اروپا راي مثبت گرفت.
تاكنون از ميان 25 عضو اتحاديه اروپا 13 كشور موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپا اعلام كرده اند.
