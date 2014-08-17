به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره رشد فراگیر و کار مناسب به عنوان پیشنهادات ارائه شده برای اهداف توسعه ای جدید اعلام کرد: سازمان ملل یک گام به دستیابی توافق بر یک مجموعه جدید از اهداف توسعه از جمله اهداف بلندپروازانه در اشتغال کامل و کار مناسب برای 7 میلیارد نفر در جهان، نزدیک تر شده است.

این پیشنهاد خواستار یک هدف تحولی به منظور ارتقاء رشد پایدار اقتصادی و فراگیر، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه است.

سازمان بین المللی کار تخمین می زند که حدود 670 میلیون شغل در بیش از 15 سال آینده باید ایجاد شود تا بتوان به رشد نیروی کار و جلوگیری از گسترش بیکاری دست یافت.

رسیدن به اشتغال کامل، مولد، مناسب و معقول برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و افراد معلول و دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر؛ از اهداف بلندپروازانه ای است که دستیابی به آن تا سال 2030 میلادی هدفگذاری شده است.

در حال حاضر، تلاش های قابل توجهی لازم است تا بتوان در راستای کاهش تعداد فقرا گام برداشت. همچنین این تلاش ها باید منجر به افزایش نرخ اشتغال برای زنان، جوانان و افراد معلول شود. از سویی اقدامات باید به هدف از بین بردن شکاف جنسیتی منجر شود.

پیشنهادات خواستار اقدام جسورانه به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان شده و بر مهارت آموزی نیز تاکید دارد. از جمله مهارت های فنی و حرفه ای، اشتغال، شغل مناسب و کارآفرینی باید مورد توجه باشد و برای دستیابی به این نیازهای خاص باید یک استراتژی جهانی برای ایجاد اشتغال جوانان تا سال 2020 تدوین و اجرا شود.

این گزارش همچنین به هدف ریشه کن کردن کار اجباری و پایان دادن به کار کودکان در تمامی اشکال آن تا سال 2025 پرداخته است. سازمان جهانی کار اعلام کرده هنوز هم 168 میلیون کودک کارگر در سطح جهان وجود دارد که از این تعداد 21 میلیون نفر قربانی کار اجباری هستند.

حفاظت از حقوق کارگران و ترویج محیط کاری امن و مطمئن برای همه کارگران نیز در میان اهداف پیشنهاد شده است. در حال حاضر، تنها 27 درصد از جمعیت جهان به سیستم های حمایت اجتماعی دسترسی دارند؛ بنابراین بهبود این مسئله نیز به عنوان یک هدف مهم در راستای ریشه کنی فقر و نابرابری مدنظر است.