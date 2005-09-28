رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان در گفتگو با "مهر": توجه به امر پاكيزگي مساجد بعنوان پايگاههايي معنوي امري ضروري است

حجت الاسلام ياري رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت: با توجه به اينكه مسجد اهدافي متعالي، چون خودسازي و انسان سازي را دنبال مي كند، لازم است كه همواره پاكيزه باشد .

حجت الاسلام ياري در ادامه تصريح كرد: مساجد محل تجمع مسلمانان هستند كه به برنامه هايي چون عبادت، خود سازي و نشر معارف ديني مي پردازند، از اين رو رعايت بهداشت اين مكانهاي مقدس ضروري و الزامي است .

وي مسجد را مظهر پاكي و قداست اعلام كرد و گفت: دين اسلام براي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان برنامه هاي جامعي را بيان كرده است و در همين رابطه چون مردم همواره با مساجد در ارتباط هستند بايد به بهداشت و پاكيزگي آن نيز توجه داشته باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان اظهار داشت: هر قدر فضاي مساجد پاكيزه و مطلوب باشد، براي انسان آرامش روحي و رواني بيشتري را پديد مي آورد و زمينه هاي لازم براي حضور جوانان در مساجد فراهم مي شود .

وي به ايجاد فرهنگ بهداشت و نكوداشت مساجد در جامعه اشاره كرد و افزود: براي حضور هرچه بيشتر مردم و نسلهاي جوان در مساجد لازم است كه فضاي اين محيط پاك، پرجاذبه و دل انگيز باشد .

حجت الاسلام ياري در رابطه با حضور مردم گفت: در آستانه ماه محرم و ماه مبارك رمضان، مردم در جهت بهداشت و آماده سازي مساجد تلاش بسياري مي كنند و علاوه بر اين نيازهاي ضروري مسجد اعم از امكانات صوتي و امكانات پذيرايي را نيز فراهم مي كنند، مردم در اين مراسم همواره حضور قابل توجهي داشته اند .