رد تفکیک جنسیتی در کنسرت ها/ سقوط آنتونوف 140 در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین حادثه هفته جاری سقوط هواپیمای مسافربری آنتونوف 140 در پایتخت بودکه موجب کشته شدن 39 نفر از هموطنان و مجروحیت 11 تن شد. این حادثه در حال رخ داد که هواپیمای پرواز تهران- طبس 5 دقیقه پس از پرواز به علت نقص فنی یکی از موتورهایش را از دست داده و دقایقی بعد هنگام بازگشت به فرودگاه در حوالی بلوار شیشه مینا شهرک آزادی سقوط می‌کند هنوز علت اصلی این حادثه اعلام نشده است.

برنامه ای برای جداسازی در کنسرت ها نداریم

سردار اسماعیل احمدی مقدم که روز یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه انتظامی حاضر شده بود گفت: درباره تفکیک جنسیتی در مراکز برگزاری کنسرت و موسیقی بخشنامه ای برای تفکیک جنسیتی ندارم و از مصاحبه های انجام شده در این باره تعجب می کنم. برخی کنسرت ها و صحنه آرایی ها بیشتر شبیه دیسکو است و سال قبل نیز فیلم یک کنسرت را برای وزیر ارشاد ارسال کردیم و گفتیم آیا برگزاری این گونه کنسرتها را تایید می کنید؟

وی در مورد تفکیک جنسیت در کنسرت ها نیز گفت: پلیس کاری ندارد زن و مردی که در یک کنسرت حضور دارند چه نسبتی با یکدیگر دارند. در موضوع کنسرت ارومیه برگزار کنند قبل از ارسال مجوز پلیس اماکن اقدام به فروش بلیت کرده بودند.

در زیر مهمترین بخش های سخنان رئیس پلیس کشور را می خوانید:

* سال اول دولت احمدی نژاد موضوعاتی درباره حضور زنان در ورزشگاه مطرح شد که مراجع تقلید و رهبر انقلاب این موضوع را تایید نکردند.

* تفکیک جنسیتی سیاست پلیس نیست.

* اولویت پلیس مبارزه با مواد مخدر و سرقت خرد است چرا که 80 درصد زندانیان با این دو جرم مرتبط هستند.

* پلیس در موارد اخلاقی از اهرم های فرهنگی استفاده کرده است و تلاش ما عمل به قانون و ترویج رفتارهای قانونی است.

تکذیب آتش سوزی در حوالی اماکن وزارت اطلاعات

در پی برخی شایعه سازی های رسانه های معاند و سایت های خبری مبنی بر آتش سوزی در اتوبان همت حوالی یکی از اماکن وزارت اطلاعات نیروی انتظامی با تکذیب این موضوع اعلام کرد ساعت 15 روز سه شنبه یک دستگاه خودروی فولکس در ضلع شمالی اتوبان همت به علت فرسودگی سیم برق دچار آتش سوزی شد.

جمع آوری و اصلاح 1400 تابلوی راهنمایی و رانندگی در تهران

رئیس پلیس راهور تهران در نشست خبری که تنها با حضور برخی رسانه های خاص برگزار شد، گفت: 1400 تابلوی راهنمایی و رانندگی از جمله 667 تابلوی مطلقاً ممنوع که نیازی به نصب آنها در شهر نبود حذف شد. عمده این تابلوها در خیابان شریعتی و حدفاصل تجریش تا همت، خیابان ولیعصر از پارک وی تا تقاطع انقلاب و خیابان جمهوری و میدان بهارستان بود. این درحالی است که از میان این تابلوها 404 تابلوی مکمل حمل با جرثقیل نیز شناسایی و حذف شد.

حسینی در مورد برخورد با موتورسوران گفت: برخورد های پلیس با موتورسواران متخلف و انتقال به پارکینگ در سال جاری 221 درصد افزایش یافته است به صورتی که 37 هزار و 750 موتورسیکلت به پارکینگ منتقل شد.

راه اندازی بانک اطلاعاتی اموال مسروقه

سردار حسین اشتری جانشین رئیس پلیس کشور که در هفته جاری در جلسه قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت حاضر شده بود در مورد آخرین وضعیت سرقت در کشور گفت: خوشبختانه پلیس توانست رشد سرقت را که طی چند سال گذشته به وجود آمده بود، متوقف کنند. خوشبختانه میزان کشفیات پلیس در تیرماه 16 درصد افزایش یافته است و برای جلوگیری از افزایش سرقت ها بانک قطعات خودرو و اموال سرقتی کشف شده راه اندازی می شو.

وی در مورد برخی شایعات مبنی بر استفاده سارقان از طلایاب گفت: این موضوع صحت ندارد و تا کنون به موردی بر نخورده ایم که نشان دهد سارقی از طلایاب در سرقت استفاده کرده است.