لزوم پايدار شدن صادرات به كشور هاي همسايه/ نيازمند دگرگوني اقتصادي هستيم

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمي پیش از ظهر امروز در همايش «روان سازي تجارت خوزستان با عراق» در اهواز عنوان كرد: در كشور ايران ظرفيت هاي بي شماري وجود دارد كه ما بايد بتوانيم از آن ها به درستي استفاده كنيم.

وي افزود: كشور ما از لحاظ ژئوپليتيكي در شرايط ويژه اي قرار گرفته است. 15 كشور از 32 كشوري كه به آبهاي آزاد راه ندارند همسايگان كشور ما محسوب مي شوند و اين مسئله موقعيت خاصي اقتصادي را براي كشور به وجود مي آورد.

قاسمي با بيان اينكه كشور ما جز كشورهاي نيمه خشك محسوب مي شود اما در بخش منابع آبي از ظرفيت هاي عظيمي برخوردار است، اظهار كرد: در حوزه منابع انساني نيز ايرانيان جز باهوش ترين انسان ها در جهان شناخته مي شود.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق تصريح كرد: در كشور ما استعداد هاي بالقوه اي وجود دارد كه ما بايد با تلاش خود آن ها بالفعل كنيم.

وي با اشاره به صادرات موفق كشور در بخش مصالح ساختماني مانند سيمان گفت: ما جز چهار كشور برتر دنيا در بخش توليد كاشي و سراميك هستيم. در زمينه كشاورزي نيز موفقيت هاي خوبي در بخش صادرات كسب كرده ايم.

قاسمي افزود: در بخش صنعت نيز با توجه به استعداد هاي موجود در كشور پيشرفت خوبي به دست نياورديم اما باز هم به نسبت كشور هاي همسايه از اوضاع خوبي برخورداريم.

صادرات غيرنفتي 48 ميلياردي در سال جاري

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق با بيان اينكه كشور ما نيازمند يك دگرگوني اقتصادي است، عنوان كرد: ساختار كنوني كشور بر پايه واردات شكل گرفته در صورتي كه بر اساس چشم انداز جمهوري اسلامي در افق سال 1404 بايد سالانه 200 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم.

وي تصريح كرد: در سال جاري صادرات غيرنفتي ما 48 ميليارد دلار است و در صورتي كه 18 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي را در نظر نگيريم صادرات غير نفتي ما حدود 30 ميليارد دلار مي شود. تحقق ميزان پيش بيني شده زماني صورت مي گيرد كه به پتانسيل هاي موجود در كشور توجه شود.

قاسمي با انتقاد از معطل شدن بازرگانان ايراني در مرزهاي كشور گفت: بايد سازوكاري فراهم شود تا بازرگانان ايراني در مرزهاي كشور از زائران جدا شوند تا سريعتر به خواسته هاي آنها رسيدگي شود.

وي عدم مديريت واحد در مرزهاي ايران را يكي ديگر از مشكلات پيش روي بارزگانان ايراني در مرزهاي جنوبي كشور برشمرد و افزود: 30 مورد از مشكلات موجود بازرگانان ايراني كه خواستار تعامل با كشور عراق هستند به صورت يک گزارش تهيه شده و به دولت ارائه خواهد شد.

مشاور معاون اول رئیس جمهور تصريح كرد: يكي ديگر از معضلات پيش روي بازرگان، گران بودن پول ملي ما است كه بايد سازو كاري براي حل اين مسئله انديشيده شود. ناگفته نماند كه در اين زمان پنج ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي بازرگاناني كه خواهان فعاليت در كشور عراق هستند در نظر گرفته شده است.

ايرانيان بايد پولدار شوند

قاسمی با اشاره به لزوم تغيير نگاه وارادتي به صادراتي در كشور گفت: براي تغيير اين نگاه در ابتدا بايد امنيت سرمايه گذاري در كشور فراهم شود. ايراني ها بايد پولدار شوند و در صورتي كه تعداد فراواني از ايرانيان سرمايه دار شوند به طور حتم نگاه جهان به كشور نيز تغيير مي كند.

وي با تاكيد به اينكه صادرات در كشور بايد به صورت پايه دار باشد، اظهار كرد: در راستاي رسيدن به صادرات پايه دار در كشور عراق، نيازمند نفوذ اقتصادی و تجاری در اين كشور هستيم. ما بايد شهرك هاي صنعتي در كشور عراق و يا در نقاط مرزي احداث كنيم.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق گفت: نگاه ما به كشور عراق بايد به عنوان يك كشور باشد كه در آينده پولدار خواهد شد.

كيفيت، سرعت و قيمت ؛ مولفه ها برتر بخش صادرات

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق اظهار كرد: سه مولفه: كيفيت، سرعت و قيمت از شاخص هاي برتر در صادرات محسوب مي شود كه در راستاي افزايش صادرات بايد به اين مولفه ها توجه ويژه اي داشت.

قاسمي با بيان اينكه كشور عراق از سال هاي گذشته در بخش عمران دچار ضعف هاي فراواني است، گفت: بسياري از ساخت و ساز هاي صورت گرفته در اين كشور بر اساس نياز هاي نظامي انجام شده است به همين دليل در اين بخش ضعف هاي فراواني موجه هست.

وي همچنين با اشاره به ورود گروه تروريستي داعش در اين كشور تصريح كرد: 70 درصد صادرات به اين كشور از سوي اقليم كردستان عراق صورت مي گرفت.