افزايش آمار مسوميت به علت مصرف زياد قرصهاي اكستازي// بستري 90 درصد مصرف كنندگان قرص اكستازي در آي. سي. يو

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد مهدي قيامت در چهارمين كنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه پزشكي با استناد به يك پژوهش انجام شده در كشور گفت: حضور متخصصان بيهوشي در آي. سي. يو مراكز درماني، آمار مرگ و مير را تا 50 درصد كاهش داده است.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بيماران با شرايط اورژانسي در آي. سي. يو ها بستري مي شوند، مراقبت از چنين افرادي در تمام دنيا بر عهده متخصصان بيهوشي بوده كه خوشبختانه اين روند در كشور ما نيز رو به گسترش است.

دكتر قيامت با انتقاد از كافي نبودن تعداد تخت هاي آي سي يو در كشور گفت: تعداد تخت هاي موجود هم داراي استانداردهاي لازم نيست در صورتي كه استاندارد سازي تخت هاي آي سي يو موجب تامين امنيت سلامت بيماران شده همچنين پشتوانه اي براي پزشكان تلقي مي شود.

گفتني است چهارمين كنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه پزشكي با حضور بيش از 3 هزار نفر پزشك متخصص داخلي و خارجي به همراه يك هزار پرستار شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه مراكز درماني از 6 مهر ماه آغاز شده و تا 8 مهر ماه در مركز همايش هاي رازي تهران ادامه دارد.