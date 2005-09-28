۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۸

در همايش هم انديشي هنر ودفاع مقدس عنوان كرد:

سعيدابو طالب: هنري موفق است كه در سطح بين المللي عرضه شود

با عزت و افتخار زندگي كردن به مثابه خلق كردن يك اثر منحصر به فرد هنري است كه هر انساني مي تواند موفق به خلق آن شود.

 به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، سعيد ابوطالب - نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي درهمايش هم انديشي  هنر ودفاع مقدس با اعلام اين مطلب افزود : وقتي قرارباشد كه يك اثر هنري را خلق كنيم ؛ تمام خاطرات وفريم هاي تكه تكه شده اي كه در ذهن داريم را برروي بوم تصوير مي كنيم . درواقع اين خاطرات وفريم هاي پاره پاره هستند كه باعث مي شوند تا ذهن براي تصويركردن يك اثر هنري آماده شود .

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : هنرمند قادراست به كمك جنبه هاي نازك خيال خود‏‌ ؛ اين خاطرات را به واقعيت نزديك كند  و از آنها در خلق كردن آثارهنري ايده بگيرد .

وي گفت : با عزت وافتخار زندگي كردن به مثابه خلق كردن يك اثر منحصر به فرد هنري است كه هر انساني با داشتن درايت هاي كافي مي تواند موفق به خلق اين اثر شود .

ابوطالب افزود : اثري درحيطه هنرموفق است كه در سطح جهاني باشد تا تمام جهانيان بتوانند با آن ارتباط برقراركنند. ذات هنر درعرصه دفاع مقدس بايد كشف شود و مخاطبان بايد دريابندكه رزمندگان ما درطي هشت سال دفاع مقدس ‏؛ براساس چه انگيزه اي به جنگ رفتند .

