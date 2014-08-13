به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان کرمانشاه، اظهار داشت: با عملیاتی کردن نظام مدیریتی سبز میتوان بسیاری از مشکلات پیش روی آینده این استان را برطرف کنیم.
معاون برنامهریزی استانداری کرمانشاه گفت: امروز حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از ورود آلایندهها به آن از مهمترین و اولویت دارترین امور بشری به ویژه در کشور و استان کرمانشاه محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه هرگونه آسیب در طبیعت به صورت زنجیروار دیگر حوزههای طبیعت را درگیر خود خواهد کرد، افزود: باید برنامههایمان در بحث مدیریت سبز در استان کرمانشاه را سرعت ببخشیم، زیرا زمانی برای تانی و تلف کردن نداریم.
میرزایی تاکید کرد: امروز از مسئولان و مدیران اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه می خواهیم که برنامهها و راهکاری تشویقی و حتی تنبیهی خود را برای اعمال در این حوزه به ما ارائه دهند.
معاون برنامهریزی استانداری کرمانشاه گفت: اگر بتوانیم که در طرح نظام مدیریت سبز در استان کرمانشاه موفق عمل کنیم از یک سو باعث صرفهجویی ارزی شده ایم و دوم اینکه از اتلاف زمان در این مسیر جلوگیری کردهایم که در این راستا نیازمند همراهی و همکاری دیگر مدیران و مسئولان هستیم.
در ادادمه این جلسه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه میزان پیشرفت اسناد توسعه بخش محیط زیست و مطالعات وضعیت موجود و همچنین روند پیاده سازی نظام مدیریت سبز در استان کرمانشاه خوب و مطلوب بوده است.
تورج همتی تاکید کرد: با این وجود بازهم نیازمند همراهی و مشارکت و تعامل خوب مدیران و مسئولان دیگر نهادها و ادارات برای رسیدن به این مهم هستیم.
وی تاکید کرد: امروز برنامه ها و طرحهای گذشته به علت بار مالی سنگینی که دارند به نوعی منسوخ شده محسوب میشوند و باید با روشهای نوین در این نظام مدیریت سبز در استان کرمانشاه حرکت کنیم.
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