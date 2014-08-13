مركز رسيدگي به امور مساجد خراسان رضوي جنایت رژیم صهیونیستی محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشي از اين بيانيه آمده است كه مسجد الاقصي به عنوان يكي از مهمترين مساجد مورد احترام مسلمانان و پيروان ساير اديان آسماني، محل معراج پيامبر اسلام و قبله اول مسلمانان جهان، امروز فرياد گر مظلوميت مردم فلسطين و مقاومت مردم غزه است.

اين همه عزت و سربلندي و مقاومت را متكبران فرعوني و نمروديان صهيونيسم برنتافتند و آتشي از خشم و كينه وانتقام در درون ظلماني آنان شعله ور شد و در 21 آگوست سال 1969 ميلادي برابر با 30 مرداد 1348 از وجود ناپاك صهيونيسم هم پيمان شيطان بزرگ سر بركشيد و ديوارهاي رفعت و عزت خانه حق يعني مسجد الاقصي را به آتش كشيد.

امروز در كشورهاي يمن، مصر، بحرين، ليبي و ساير جهان در تداوم راه امت خداجوي ايران و حزب الله لبنان و رزمندگان فلسطين به ويژه مردم مقاوم غزه، امت اسلام بيدار شده و فرياد اسلام خواهي و رهايي از يوغ استكبار جهاني و صهيونيسم بين الملل را سرداده و اين بيداري پايه‌هاي حكومت وابسته به صهيونيسم را به لرزه در آورده است.

به احترام مسجد الاقصي و براي اعتراض دائمي و جهاني به تلاش ذليلانه صهيونيسم در آتش زدن اين مكان مقدس و به دنبال پيشنهاد وزراي خارجه كشورهاي اسلامي مبني بر اعلام روز 30 مرداد به عنوان روز جهاني مسجد، امسال امت خداجوي اسلام و تمام مردم آزاده دنيا كه فرياد حمايت از مردم مظلوم و مقاوم فلسطين و قدس اشغالي و مردم غزه را شعار خود قرار داده اند، "سالروز جهاني مسجد" را گرامي داشته تا از ذخاير ارزشمند معنوي جهان اسلام پاسداشت شود.