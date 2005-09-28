استمرار اسلام در گرو حضور علما در جامعه بوده است

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، دكتر ولايتي طي سخناني در پنجمين اجلاسيه مشترك جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد به بيان نقش علما در روحانيت و تاريخ معاصر پرداخت.

وي گفت: روحانيت در جوامع اسلامي نقش هاي متعددي از جمله حفظ دوام و همبستگي و انسجام مردم مسلمان و استمرار خط اسلام و تشيع را به عهده داشته است.

ولايتي در ادامه به توضيح نقش علما در تاريخ معاصر ايران پرداخت و افزود: علماي شيعه در دوران معاصر با مبارزه با استكبار نقش بارزي را در تحولات سياسي ايفا كردند.

آيت الله مشكيني نيز در مراسم افتتاحيه اين اجلاس در سخناني ضمن خير مقدم به علما و فضاي شركت كننده در اين اجلاس خدمت به مردم و اخلاص در عمل را از مهمترين اهداف اين اجلاس عنوان كرد.

پنجمين اجلاسيه مشترك جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد صبح امروز در قم آغاز به كار كرد.