نسخه سينمايي " شهر آشوب " براي شركت در جشنواره فجر آماده مي شود

محسن علي اكبري، تهيه كننده اين سريال در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر" درباره آخرين فعاليت ها براي آماده سازي " شهر آشوب " گفت: ما اهتمام ويژه اي داريم تا نسخه سينماي اين سريال هر چه زودتر آماده شود. البته براي كل سريال 14 ماه تصويربرداري پيش بيني شده است، اما تلاش براي آماده سازي سريال را به صورت جداگانه انجام مي دهيم. به همين خاطر صحنه هاي مربوط به شهر هرات را در اولويت توليد قرار داده ايم تا تصاوير مورد نياز فيلم هر چه زودتر آماده شود.



وي خاطر نشان كرد: بخش هاي مربوط به صحنه هاي سينمايي فاز هرات را در دو بخش صحنه هاي خارجي و داخلي تقسيم بندي كرديم. صحنه هاي خارجي را در منطقه خجير در شهر تهران گرفته ايم و در حال حاضر به شهرك سينمايي غزالي رفته ايم تا بخش هاي داخلي را در دكورهاي آماده شده مربوط به شهر هرات تصويربرداري كنيم. اين بخش مربوط به كاخ، زندان، كوچه ها و بخش هاي محلي شهر هرات مي شود. البته تديون همزمان فيلم به وسيله مهرداد خوشبخت در حال انجام است. ساخت باند صداي فيلم نيز به وسيله محمود سماك باشي در دست تهيه است و محمد رضا درويشي موسيقي اين فيلم را آماده مي كند.



متن مجموعه تلويزيوني " شهر آشوب " كه به وسيله فريدون دانشمند به نگارش درآورده است، داستان دو دانشمند ستاره شناس ايراني را روايت مي كند كه براي ساخت رصد خانه اي در سمرقند - در قرن 9 هجري - راهي اين شهر مي شوند و براي ساختن اين رصد خانه حوادثي را تجربه مي كنند.



حسين ياري، امين زندگاني، رويا تيموريان، جهانگير الماسي، محمد صادقي، شبنم قلي خاني، بهزاد خداويسي و سعيد نيكپور نقش هاي اصلي را در اين اثر ايفا مي كنند. همچنين حسن پويا به عنوان مديرفيلمبرداري، عبدالحميد قديريان به عنوان مديرهنري، ربيع الله صمدي، بنفشه صمدي و سعيد كريمي در سمت دستياران كارگردان، محسن علي اكبري در مقام تهيه كننده و فرهاد كي نژاد به عنوان سرپرست گروه توليد در ساخت اين سريال با ساير عوامل توليد همكاري مي كنند.

اين سريال كه فيلمبرداري آن حدود يك سال و نيم به طول خواهد انجاميد به جز تهران، در بندرتركمن و شهرستان كاشان و بخشي از آن در كشور ازبكستان فيلمبرداري مي شود و تعدادي از بازيگران مطرح اين كشور در اين مجموعه تعدادي از نقش ها را به خود اختصاص خواهند داد.



مجموعه تلويزيوني " شهرآشوب " كه متن آن را يدالله صمدي بازنويسي كرده است در قالب 20 قسمت 45 دقيقه اي تهيه و توليد خواهد شد. اين اثر به همت سيما فيلم توليد مي شود و ازبك فيلم به عنوان بزرگترين موسسه فيلمسازي در كشور ازبكستان در ساخت اين سريال همكاري مي كند.