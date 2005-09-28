متن مجموعه " حضرت موسي (ع) " براي پنجمين بار بازنويسي مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، تحقيق و نگارش پيرامون ساخت اين سريال كه جزو پروژه هاي پر هزينه سازمان صدا و سيما به شمار مي رود، از سال گذشته آغاز شده بود و پس از نگارش مورد بازنويسي هاي چند باره قرار گرفت و در حال حاضر شادمهر راستين به عنوان يكي از دست اندركاران اصلي نگارش متن سريال مشغول بازنويسي پنجم سريال است.



محسن علي اكبري، تهيه كننده سريال درباره اعمال بازنويسي هاي چند باره روي سريال گفته است: ما در تلاش هستيم تا سريالي ارايه كنيم كه نسبت به فيلم " ده فرمان " اثري بسيار قوي تر و بهتر از آب دربيايد. اين برتري هم بايد از نظر تكنيكي و هم محتوايي مورد توجه قرار بگيرد و اصولا" مجموعه حرف هاي تازه اي براي گفتن داشته باشد. به همين خاطر ما روي نگارش فيلمنامه دقت زيادي به خرج مي دهيم. از سوي ديگر، من به كشورهاي ايتاليا و مصر سفر كرده ام و حتي رايزني هايي با كمپاني چينه چيتا شده است تا بخشي از تروكاژهاي سريال را اجرا كند تا به اين وسيله اثري شاخص و در خور توجه توليد شود.

لازم به توضيح است فيلمنامه اين سريال تاكنون 3 بار به وسيله حجت الاسلام بهمن پور ( نويسنده متن مجموعه هاي تلويزيوني اصحاب كهف و مريم مقدس ) و شهريار بحراني بازنويسي شده است و در حال حاضر بازنويسي نهايي آن به وسيله شادمهر راستين در حال انجام مي شود.