آهنگ هاي خراساني صديق تعريف منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، " ماه عروس" جديدترين آلبومي است كه با همكاري گروه موسيقي دستان، منتشر مي كند.

اين آلبوم قرار است كه پس از ماه مبارك رم ضان روانه بازار موسيقي ايران شود كه به همت نشر موسيقي " آوا خورشيد" منتشر خواهد شد.

آهنگسازي قطعات اين آلبوم را "حميد متبسم" سرپرست گروه موسيقي دستان و نوازنده برجسته تار ايراني عهده دار است.

اين آلبوم در كشور فرانسه توسط دستان ضبط شده است و تعريف در ايران روي آن اواز خوانده است و در حال حاضر در مرحله نهايي چاپ قرار دارد.

قطعات اين آلبوم در حال وهواي سنتي و محلي است كه در آن قطعات محلي تم موسيقي خراسان را دارند.