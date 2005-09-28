

پوستر "راهپيمايي پنگوئن‌ها"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم كه توسط شركت فيلمسازي برادارن وارنر توليد شده، در دهمين هفته نمايش به يازدهمين رتبه جدول فروش دست يافت و به اين ترتيب با فهرست ده فيلم پرفروش خداحافظي كرد.

"راهپيمايي پنگوئن‌ها" اين هفته دو ميليون دلار بليت فروخت و مجموع فروش خود را به 73 ميليون دلار رساند. موفقيت اين اثر مستند در گيشه فروش به گونه‌اي بود كه پس از مستند "فارنهايت 911" ساخته "مايكل مور" دومين مستند پرفروش تاريخ سينما به شمار مي‌رود. البته در اين بين خبرهايي نيز وجود دارد مبني بر اينكه گروه‌هاي مدافع ارزش‌هاي خانوادگي تمامي تلاش‌شان را به كار گرفتند تا فيلم با استقبال مواجه شود، چرا كه نمايش چنين آثاري را براي خانواده‌ها مناسب مي‌دانند.

