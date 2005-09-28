۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

با افتتاح درمانگاه غربالگري چشم بيمارستان فارابي

بيماران چشمي در كمترين زمان ويزيت مي شوند

با افتتاح درمانگاه جديد اورژانس و درمانگاه غربالگري بيمارستان چشم فارابي بيماران چشمي سريعتر ويزيت مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدرضا منصوري رييس بيمارستان فارابي در حاشيه مراسم افتتاح اين درمانگاه گفت: با انتقال درمانگاه اورژانس به ساختمان جديد و ايجاد فضاي مناسب ، بيماران براي معاينه  انتظار نخواهد كشيد.

وي افزود: مجاورت درمانگاه قديم اورژانس با اتاق عمل به تداخل بيماران اين دو بخش منجر شده بود، در صورتي كه در ساختمان جديد با وجود 7 كابين مجزا امكان معاينه همزمان 7 بيمار فراهم مي شود.

دكتر منصوري با اشاره به فراهم شدن فضاي فيزيكي لازم براي استقرار پزشكان شيفت از تجهيز اين واحد به امكانات بيشتر خبر داد و گفت: با راه اندازي درمانگاه غربالگري، امكان ظرفيت پذيرش بيمار تا 50 درصد افزايش مي يابد همچنين راه اندازي 4 اتاق عمل چشم با هدف صرفه جويي در وقت بيمار از ديگر پروژه هاي آينده اين بيمارستان است.

