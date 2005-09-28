۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۶

بازسازي نيو اورلئانز به همت الك بالدوين

"الك بالدوين" به زودي سفر خود را به نيو اورلئانز براي كمك به مردم مصيبت‌زده اين شهر آغاز مي‌كند.


به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه واپسين بار با فيلم "هوانورد" در عرصه رقابت‌ها حضور داشت، اعلام كرد كه درصدد كمك به آسيب‌ديدگان توفان كاترينا برآمده و به زودي به اين منطقه سفر مي‌كند.
بازيگر مطرح سينما اعلام كرد نخستين بار در سال 1995 براي بازي در برنامه تلويزيوني "اتوبوسي به نام هوس" به اين سرزمين سفر كرد و از آن به بعد علاقه بسياري به نيو اورلئانز پيدا كرده است.
"بالدوين" با تاكيد بر اينكه تمامي تلاش خود را براي بازسازي اين سرزمين به كار مي‌گيرد، گفت: "ما به مدت چهار ماه و نيم در اين منطقه بوديم و زماني كه آنجا را ترك كرديم تمامي گروه فيلمبرداري غمگين بودند. به نظر من نيو اورلئانز منطقه شگفت‌انگيزي بود. از همين رو تمايل دارم به ياري اين سرزمين و مردمانش بروم. ازمدتي پيش با مردم اين منطقه در مورد پروژه‌هايم صحبت كرده‌ام و درصدد هستم در ماه نوامبر آنها را عملي كنم."

