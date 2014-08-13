  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۳۶

سید حسن نصرالله:

حضور در سوریه تاثیری بر آمادگی ما در برابر رژیم صهیونیستی نگذاشته است/ خطوط قرمزی وجود ندارد

حضور در سوریه تاثیری بر آمادگی ما در برابر رژیم صهیونیستی نگذاشته است/ خطوط قرمزی وجود ندارد

دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگویی با روزنامه الاخبار که فردا به طور کامل منتشر می شود بر آمادگی کامل مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگویی با روزنامه الاخبار که فردا به طور کامل منتشر می شود گفت: خطوط قرمزی با دشمن وجود ندارد.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: حضور ما در سوریه تاثیری بر آمادگی ما در برابر رژیم صهیونیستی نگذاشته است.

وی افزود: همانطور که از مرزهای لبنان در جنوب حمایت کردیم از کشور  و مرزها با سوریه دفاع می کنیم.

نصرالله تاکید کرد: حق مقاومت است که در غزه به پیروزی واقعی برسد. ما مقاومت هستیم اما برخی سعی می کنند که ما را حزبی شیعی بدانند.

کد مطلب 2349614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه