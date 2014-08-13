حضور در سوریه تاثیری بر آمادگی ما در برابر رژیم صهیونیستی نگذاشته است/ خطوط قرمزی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگویی با روزنامه الاخبار که فردا به طور کامل منتشر می شود گفت: خطوط قرمزی با دشمن وجود ندارد.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: حضور ما در سوریه تاثیری بر آمادگی ما در برابر رژیم صهیونیستی نگذاشته است.

وی افزود: همانطور که از مرزهای لبنان در جنوب حمایت کردیم از کشور و مرزها با سوریه دفاع می کنیم.

نصرالله تاکید کرد: حق مقاومت است که در غزه به پیروزی واقعی برسد. ما مقاومت هستیم اما برخی سعی می کنند که ما را حزبی شیعی بدانند.