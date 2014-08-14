ایران در زمینه ثبت وقایع حیاتی در میان کشورهای پیشرفته قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد ناظمی اردکانی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور شامگاه چهارشنبه و در جمع مدیران و کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان سبزوار گفت: طی چند سال اخیر دهیاران با عنوان ثبت یاران همکاری های خوبی جهت ثبت وقایع حیاتی روستائیان با سازمان ثبت و احوال انجام داده اند.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی و سازماندهی صورت گرفته تقریبا آمار کم ثبتی وقایع حیاتی روستائیان کاهش چشمگیری داشته است و درمجموع شاهد رشد قابل ملاحظه ای در ثبت وقایع حیاتی در کشور هستیم.

ناظمی با اشاره به برون سپاری خدمات ثبت و احوال در شهرها اضافه کرد: برای سهولت در دسترسی روستائیان به خدمات این سازمان در دفاتر ict روستائی اگر درخواستی به ما ارائه شود با هدف رفاه و آسایش مردم به ویژه ساکنان روستاها پیگیری خواهیم کرد.

معاون وزیر کشور همچنین به سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: سیاست های ابلاغ شده ناظر بر کیفیت و کمیت جمعیت است.

وی با اشاره به اینکه اکثر بندهای سیاست های کلی جمعیت تاکید بر نظارت کیفیت جمعیت دارد بیان کرد: مدیریت مهاجرت سیال کشور یکی از نظارت های کیفی جمعیت است.

ناظمی با بیان اینکه در این زمینه باید برنامه ریزی مدونی صورت بگیرد تا توازن جمعیتی را ایجاد کرد ادامه داد: طبق قانون همه آحاد مردم مکلف هستند اگر جابجائی در محل سکونت خود دارند باید تغییر کد پستی شان را ثبت کنند.

رئیس ثبت احوال کشور تصریح کرد: خوشبختانه با منطبق کردن خدمات سازمان با دانش روز هم وطنان می توانند از طریق وب سایت ثبت احوال بسیاری از درخواست های خود را مطرح کنند و به نتیجه برسند.

معاون وزیر کشور تغییر کد پستی مهاجرین را ضروری دانست و اظهار داشت: با انجام این کار مهاجرت روستائیان به شهرها و همچنین مهاجرت بین شهرها قابل رصد کردن است.