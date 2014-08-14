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۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

بازوند خبر داد:

پرواز عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار می شود

پرواز عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان از برقراری پرواز خرم آباد - عسلویه در فرودگاه خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرواز خرم آباد - عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار خواهد شد.

وی زمان برقراری این پرواز را مهر ماه امسال عنوان کرد و گفت: به طور حتم در صورت همکاری شرکت هواپیمایی تابان این پرواز در فرودگاه خرم آباد در زمان یاد شده دایر می شود.

استاندار لرستان بیان داشت: زمان برقراری این پرواز روزهای سه شنبه هر هفته راس ساعت هفت صبح خواهد بود.

بازوند با اشاره به طرح توسعه فرودگاه خرم آباد بیان داشت: یکی از اولویتهای ما در استان ایجاد زیرساختهای مناسب در استان برای رشد و توسعه لرستان است.

وی بیان داشت: ایجاد این زیرساختها در فرودگاه خرم آباد و همچنین افزایش پروازهای آن در رشد و توسعه استان و همچنین حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان تاثیر گذار خواهد بود.
 

کد مطلب 2349639

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