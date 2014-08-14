پرواز عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرواز خرم آباد - عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار خواهد شد.

وی زمان برقراری این پرواز را مهر ماه امسال عنوان کرد و گفت: به طور حتم در صورت همکاری شرکت هواپیمایی تابان این پرواز در فرودگاه خرم آباد در زمان یاد شده دایر می شود.

استاندار لرستان بیان داشت: زمان برقراری این پرواز روزهای سه شنبه هر هفته راس ساعت هفت صبح خواهد بود.

بازوند با اشاره به طرح توسعه فرودگاه خرم آباد بیان داشت: یکی از اولویتهای ما در استان ایجاد زیرساختهای مناسب در استان برای رشد و توسعه لرستان است.

وی بیان داشت: ایجاد این زیرساختها در فرودگاه خرم آباد و همچنین افزایش پروازهای آن در رشد و توسعه استان و همچنین حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان تاثیر گذار خواهد بود.

