معیشت خبرنگاران اردبیلی نیازمند بهبود کیفی است/ درآمد حداقلی در یک شغل تاثیرگذار

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری شامگاه چهارشنبه در مراسم ضیافت شام خبرنگاران اردبیل گفت: خبرنگاری شغلی حساس و در عین حال تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: با وجود اهمیت این شغل شاغلان این حرفه از نظر رفاهی و معیشتی دچار مشکل بوده و با کمترین امکانات زندگی می کنند.

به گفته جعفری این شغل خبرنگاری است که زمینه ساز توسعه ملی و منطقه ای یک استان می شود.

وی با بیان اینکه در راستای بهبود معیشت خبرنگاران اخیرا دو لایحه توسط دولت طرح شده است، اضافه کرد: یکی از این لوایح تشکیل سازمان نظام رسانه ای کشور است که در 9 فصل و 78 ماده تنظیم شده است.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امنیت شغلی، معیشت، برخورد حرفه ای با شغل خبرنگاری و چگونگی حمایت از خبرنگار در این لایحه طرح موضوع شده است.

وی لایحه دوم را اصلاح قانون مطبوعات در لایحه جامع رسانه عنوان کرد و گفت: این لایحه در دست تهیه است و به دلیل مشکلات فعلی قانون مطبوعات در دستور کار قرار گرفته است.

هیچ تنشی با جامعه خبری اردبیل نداریم

در این مراسم همچنین دادستان عمومی و انقلاب اردبیل رعایت سه اصل قانون مداری، انصاف و اخلاق مداری در رسانه ها را خواستار شد.

ناصر عتباتی تصریح کرد: هر قدر فضای تبادل اطلاعات در جامعه فراهم شود به نسبت آن مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در چنین فضایی در صورتی که خبرنگار خود را مسئول در حرفه اش ببیند انعکاس اخبار در راستای رفع مشکلات اجتماعی خواهد بود.

عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان هیچ تنشی با جامعه خبری ندارد، بیان داشت: در عین حال با هرگونه تبادل خبر موافقیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به ضرورت توجه خبرنگاران به صحت و سقم خبر تاکید کرد و افزود: به عنوان مثال موضوع مهدکودک ستایش استان و منطقه را زیر سوال برد.

وی خواستار تحلیل کارشناسی و جویا شدن واقعیت اخبار از مسئولان ذیربط شد و تاکید کرد: به ویژه در موضوعات خاص این مهم ضرورت ویژه دارد.

عتباتی نگاه به جرایم مطبوعاتی و نحوه دادرسی آن را نگاه پیشگیرانه دانست و افزود: نشریات بدون بررسی نباید به درج اخبار بپردازند.