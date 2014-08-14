32 مین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان سراسر کشور در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت ها به مدت چهار روز با حضور بیش از دو هزار قاری و میهمان از سراسر کشور در ارومیه برگزار می شود.

مسابقات پسران از 22 تا 25 مرداد و مسابقات دختران دانش آموز نیز روزهای 23 و 24 مرداد ماه در ارومیه برگزار می شود.

1386 دانش آموز از سراسر کشور در این دوره از مسابقات در بخش های مختلف با هم به رقابت می پردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در مراسم افتتاح این دوره از مسابقات گفت: این استان از امروز به مدت چهار روز میزبان حدود دو هزار میهمان و قاری در مسابقات قرآن دانش آموزان سراسر کشور است.

فریدون سید مصطفوی افزود: 1386 دانش آموز در این دوره از مسابقات حضور دارند که از این دانش آموزان شرکت کننده در سی و دومین دوره مسابقات قرآن، 891 قاری پسر و 495 قاری دختر هستند که به مدت 9 روز با هم به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان بعد از گذراندن سه مرحله مسابقات آموزشگاهی، شهرستانی و استانی به مسابقات کشوری راه یافته اند ادامه داد: این مسابقات بین دانش آموزان دوره های تحصیلی دوره اول متوسطه در مقطع هفتم و نهم و دوره دوم متوسطه در مقاطع اول، دوم، سوم و چهارم متوسطه در پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

مصطفوی تقویت ایمان و معرفت دینی، پرورش روحیه تحقیق، تعقل و تفکر در رشته های مفاهیم و نهج البلاغه، ایجاد رقابت سالم و غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد انگیزه و رغبت برای کسب معارف و فرهنگ اسلامی و توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی را از اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد.