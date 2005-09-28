داوود رشيدي به دنبال "چه كسي به سرهنگ شليك كرد"

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين سريال كه ساخت آن از هفته ديگر در تهران آغاز مي شود و متن آن به وسيله "شادمهر راستين" به نگارش درآمده است، به مساله مفاسد اقتصادي در دوره رژيم پهلوي در خرداد ماه 1356 بر مي گردد.

داستان، از قتل سرهنگ جهان بين آغاز مي شود. اين سرهنگ در راس كميسيوني فرمايشي در خصوص پيگيري اختلاس و دزدي هاي مديران دولتي وقت قرار داشته است كه پس از مدتي كشته مي شود. نرگس كه دوست دختر سرهنگ (فريبا) است، پيش از مرگ سرهنگ قصد رساندن پيامي از سوي انقلابيون داشته است كه همين موضوع باعث شك فريبا مي شود. اما او ثابت مي كند كه در مرگ سرهنگ دست نداشته است. به همين جهت نرگس و فريبا با كشف رمز دفترچه سرهنگ سعي در كشف ماجرا دارند. آنها در تحقيقات خود به شخصي به نام بهرام و مافوق سرهنگ كه شخصي به نام طبري است، بر مي خورند و همين مساله ماجرا را پيچيده مي كند.



در مجموعه تلويزيوني " چه كسي سرهنگ را كشته است "، داود رشيدي، حميد مظفري، هوشنگ توكلي، قاسم زارع، محمد رضا داود نژاد، بهزاد خداويسي، جليل فرجاد، اكبر هنرمند، زهره صفوي، اكرم رستميان، بيتا سحرخيز، محسن گودرزي و تورج فرامرزيان به ايفاي نقش مي پردازند.

همچنين محمد عليقلي زاده به عنوان مدير تصويربرداري، محسن علي اكبري به عنوان تهيه كننده، محمد هادي قميشي در سمت طراح صحنه و لباس، مهري شيرازي در مقام طراح چهره پردازي و عليرضا اسلامي به عنوان تدوينگر در ساخت اين اثر همكاري مي كنند.



اين سريال به همت شبكه يك سيما توليد مي شود.