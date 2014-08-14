برنامه ریزی زندگی در راستای سبک زندگی اسلامی بسیاری از مشکلات را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری چهار شنبه شب در جمع مردم شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به اینکه برنامه ریزی زندگی در راستای سبک زندگی اسلامی بسیار از مشکلات را حل می کند، عنوان کرد: بسیاری از مشکلات امروز جامعه در پی بی توجهی به معیار های سبک زندگی اسلامی به وجود آمده است.

وی افزود: سبک زندگی اسلامی شیوه زندگی درست است و مسیر زندگی یک انسان را به سمت سعادتمندی جهت می دهد.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بیان کرد: روحیه جهادی داشتن یکی از خصوصیان مسلمانان و مومنان در سبک زندگی اسلامی است.

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری عنوان کرد: داشتن ایمان قوی انسان را در مسیر خیر و برکت و سعادتمندی دنیا و آخرت قرار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه هجرت در راه خدا یکی دیگر از خصوصیات مومنان در سبک زندگی اسلامی است، یادآور شد: یک مومن واقعی تمام رسالت ها و وظایفی که برای آن در دین اسلام معین شده است را انجام می دهد و انتقاد غیر منصفانه ندارد.

مسلمان واقعی باید زندگی خود را بر اساس قرآن و تعالیم اسلام پایه گذاری کند

وی گفت:مصلحت اندیش نبودن، منفعت طلب، علاقه مند بودن به زندگی آرام و... ویژگی های ضعف ایمان است.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بیان کرد: پویایی و تحرک یکی از ویژگی های یک مسلمان واقعی است که بر اساس سبک زندگی اسلامی زندگی می کند.

وی بیان کرد: کسانی که توکل بر خدا می کند و وفعالیت های خود را با پویایی و تحرک آغاز می کنند در مسیر سبک زندگی اسلامی قدم گذاشته اند.

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری تاکید کرد: داشتن روحیه جهادی ویژگی مهم برای یک مومن واقعی به شمار می رود که این ویژگی سعادتمندی را برای او به ارمغان می آورد.

وی گفت: یک مومن واقعی همیشه باید به مرگ فکر کند و باید زندگی خود را بر اساس قرآن و تعالیم اسلام پایه گذاری کند.