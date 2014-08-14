کمبود سیب زمینی مصرفی در کشور نداریم/تعیین قیمت بر اساس رعایت حال مصرف کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نیازی صبح پنج شنبه در حاشیه کارگروه های همایش ملی سیب زمینی تصریح کرد: سالانه 4.5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می شود که متناسب با نیاز مصرفی است.

وی افزود: علاوه بر این صادرات سیب زمینی به سه کشور آذربایجان، عراق و ترکمنستان صورت می گیرد و سال گذشته نزدیک به 36 هزار تن صادرات این محصول به ثبت رسیده است.

نیازی با بیان اینکه صادرات با روال عادی ادامه دارد، اضافه کرد: در درجه اول تامین نیاز داخل قرار دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران به ضرورت کیفی سازی تولید این محصول تاکید کرد و گفت: همایش های علمی باید بتواند مشکلات تولید را جه از لحاظ کمیت و چه کیفیت رفع کند.

وی در ادامه افزایش قیمت سیب زمینی را بسته به بسیاری از فاکتور ها عنوان کرد و افزایش قیمت در سال های اخیر را به دلیل کاهش تولید دانست.

نیازی تصریح کرد: قیمت سیب زمینی را عرضه و تقاضا تعیین می کند و افزایش قیمت‌ آن در کشورهای حاشیه در افزایش قیمت تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: قیمت گذاری این محصول در سال جاری به شکلی خواهد بود که هم نظر تولید کننده و هم مصرف کننده جلب شود.