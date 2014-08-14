به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، شرایط این دریاچه را نسبت به کل کشور منحصر به فرد خواند و گفت: این دریاچه شایسته توجه بیشتر است و نمی توان برای حساسیت و توجه به این وضعیت خرده گرفت.

وزیر نیرو در جلسه بررسی وضعیت طرح های وزارت نیرو اظهارداشت: نسبت به دریاچه ارومیه به شدت احساس مسئولیت می کنیم که این امر، اعتراض نمایندگان دیگر مناطق کشور را از وزارت نیرو موجب شده است.

وی بیان داشت: وظیفه ما اقتضا می کند که به همه کشور توجه داشته باشیم و این مسئولیت ما است، ولی وضعیت دریاچه ارومیه منحصر به فرد است و با دریاچه هایی نظیر بختگان، باتلاق گاوخونی و پریشان تفاوت دارد.

چیت چیان ادامه داد: با خشک شدن دریاچه ارومیه، زندگی عده بسیار زیادی از مردم پیرامون این دریاچه به خطر می افتد. وزیر نیرو همچنین از توجه ویژه اعتباری به آب روستایی در کل کشور خبر داد و گفت: در صورت موافقت با تامین این اعتبار 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی، می توان فعالیت در این حوزه را چند برابر کرد.

وزیر نیرو بر لزوم تامین آب و برق صنایع تاکید کرد و افزود: این قابل قبول نیست که به علت محدودیت منابع آب، صنعت در منطقه ای ایجاد نشود ولی می توان با اقداماتی خاص، صنایع کوچک را در مناطق مختلف راه انداخت.

وی درباره انتقاد نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص تعیین تکلیف سدهای نازلو، سیمینه و باراندوز در آذربایجان غربی همچون سد شهید مدنی در آذربایجان غربی گفت: تصمیم عدم ادامه کار در این 3 سد از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه گرفته شده و در آن ستاد نیز باید این امر تغییر یابد.

چیت چیان تصریح کرد: دولت تدبیر و امید برای احیای دریاچه ارومیه امیدواری کامل دارد و این امید در کنار تدبیر دست اندرکاران و توکل بر خداوند، حتما اثرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه نتایج فعالیت احیای دریاچه ارومیه در کوتاه مدت قابل لمس نیست، امیدوار هستیم که نتیجه این فعالیت ها در سال های آینده ملموس باشد.

وزیر نیرو اظهارداشت: باید دریاچه ارومیه را به صورت مرحله ای احیا کنیم. احیاء دریاچه ارومیه، علاوه بر تاثیرات بسیار مثبت در حوزه های مختلف آذربایجان غربی و منطقه، زمینه ساز خوشحالی بیشتر مردم منطقه می شود که این امر برای ما بسیار مهم است.

وی در ادامه شاکله وزارت نیرو را در خدمتگذاری صادقانه به مردم عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم با اجرای پروژه های مختلف در حوزه های کاری گوناگون این وزارتخانه، این خدمتگذاری را تحقق بخشیم.

چیت چیان بر استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه های مختلف وزارت نیرو به ویژه در آذربایجان غربی تاکید کرد و افزود: در صورتی که تنها به اعتبارات دولتی اکتفا کنیم، قادر نخواهیم بود خدمات شایسته به مردم انجام دهیم.

وزیر نیرو لازمه کار بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و خدماتی را وجود تراز منطقی بین هزینه ها و درآمدها اعلام کرد و ادامه داد: این امر نیز باید در حوزه آب و برق همچون حوزه مخابرات صورت گیرد.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات دست اندرکاران برای راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، اثرات این پروژه در حوزه زیست محیطی، بهداشت شهر و بهداشت مردم ارومیه بسیار قابل توجه ارزیابی کرد.