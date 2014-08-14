حوزه فعالیت‌ نماز در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارزیابی شد/ اداره کل تبلیغات اسلامی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان دستگاه اجرایی استان سمنان در حوزه نماز در محل استانداری، از تشکیل هسته یاوران نماز در همه استان های کشور خبر داد و گفت: این هسته ها در بخش فعالیت های مردمی تشکیل شده و برای اشاعه فرهنگ نماز در محله ها، مساجد، دانشگاه ها و مدارس فعالیت می کند.

ابراهیم آقا بابایی با بیان اینکه حرکت های خود جوش مردمی در توسعه فرهنگ نماز پشتوانه برنامه های اجرایی دولت است افزود: بیش از 500 برنامه و فعالیت برای دستگاه های اجرایی در بخش های تمهیدی، مدیریتی، سخت افزاری، تجهیز و بازسازی، احداث، تبلیغی و تامینی برای توسعه فرهنگ نماز اجرا می شود.

وی با تاکید بر لزوم نگهداری بهتر نمازخانه ها و مساجد بین راهی گفت: هرچند با فعالیت مجتمع های بین راهی این مشکل کمتر شده اما باز هم این نماز خانه ها به توجه بیشتری نیاز دارند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال رستگاری و سعادت افراد جامعه است

معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت دینی به دنبال ترویج دین و دین دولتی که دین مبین اسلام است به دنبال رستگاری و سعادت افراد جامعه است.

آقابابایی اقامه نماز را دارای پیام معنوی بالایی دانست و ویژگی نماز را عقلانی، عاطفی و مرتبط با زندگی مردم برشمرد.

وی، نماز را خلاصه توحید، نبوت و خلاصه امامت و معاد دانست و گفت: بسیاری از مسایل زندگی چه سیاسی و اجتماعی به نوعی پیوند در نماز دارند.

معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی را اجتماعاتی دانست که مردم با برگزاری نماز جماعت در نقاط مختلف برپا می کردند.

آقابابایی با بیان این‌که با وجود تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده است، هنوز راه زیادی برای پیمودن در راستای ترویج فرهنگ نماز وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه از ظرفیت همه نخبگانی که می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ نورانی نماز خدمات فکری ارائه دهند، بهره‌مند شد و ظرفیت‌های مؤسسات و تشکل‌های مردم‌نهاد را نیز نادیده نگرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ماندگار کردن فعالیت‌ها در قالب هنر، در طول سه سال اخیر، فعالیت‌های چشم‌گیری در زمینه برگزاری جشنواره فرهنگی ـ هنری نماز در کشور به انجام رسیده است.

آقابابایی برطرف شدن موانع فرهنگی را موجب رونق بیشتر امر نماز در کشور خواند و ادامه داد: باید به مسایل فرهنگی اولویت داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: نماز در بین عبادات برکات زیادی دارد و اگر مردم برکات نماز را می دانستند، یک نفر بی نماز نداشتیم.

وظیفه داریم برکات نماز را برای مردم بیان کنیم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این مراسم اظهار داشت: وظیفه داریم برکات نماز را برای مردم بیان کنیم تا مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به برکات آن بی ببرند.

آیت الله سید محمد شاهچراغی اذان و اقامه، برپایی نماز به صورت جماعت و نماز اول وقت را از ویژگی های نماز دانست و اظهار داشت: یکی از چیزهایی که ثواب نماز را دوچندان می کند، اذان و اقامه و دیگری اقامه نماز به جماعت است که اگر اقامه نماز حتی به 10 نفر رسید ثواب آن را جز خداوند متعال نمی داند.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی توصیه کرد: همه در نماز جماعت شرکت کنند و در ادارات نماز اول وقت اقامه شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاكید بر اینكه اگر مردم از بركات نماز اطلاع داشته باشند به این امر توجه ویژه ای خواهند كرد اظهار داشت: نماز جلوی بدی ها و منكرات را می گیرد.

آیت الله شاهچراغی تصریح كرد: اگر فرهنگ نماز در جامعه رواج یابد دیگر كسی جرأت كارهای منكر را ندارد.

جوانان در تیر رس تهاجم فرهنگی دشمن هستند

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان هم در این آئین با بیان اینکه در قرآن 69 بار به امر نماز تأکید شده که نشان از اهمیت موضوع دارد، از متولیان این امر خواست با ارائه راهکار برای رفع موانع پیش‎روی ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز تلاش کنند.

حجت‎الاسلام محسن فاطمی‎نیا، در ادامه سخنان خود به برنامه‎ریزی‎های دشمن به مبانی اعتقادی و مذهبی مسلمانان در قالب تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تغییر سبک زندگی اشاره و توضیحات جامعی در خصوص موارد ذکر شده ارائه داد.

وی بیان کرد: امروزه دشمن برای تمامی سنین برنامه‎ریزی دقیقی انجام داده و جوانان ما در خطر بیشتری هستند؛ به‎ گونه‎ای که در جنگ سخت تعداد تلفات مشخص و برای ما مقدس بود ولی متأسفانه در جنگ نرم تعداد تلفات نامشخص و نامقدس هستند.

ضرروت توجه بیشتر مسئولان به ترویج و توسعه فرهنگ نماز

این مقام مسئول افزود: مسئولان وظیفه دارند در مرحله اول اعتقادات جوان‎ها را با به‏کارگیری امکانات و ظرفیت‎های جامعه به ویژه دستگاه‎های اجرایی کشور تثبیت کنند و با هماهنگی و ارتباط مؤثر بین ستاد اقامه نماز و دستگاه‎های اجرایی در ارتقای سطح کارآیی برنامه‎های ترویج و توسعه فرهنگ نماز گام مؤثری بردارند.

فاطمي‌نيا افزود: نماز آگاهانه آن است كه انسان بداند چه مي‌كند، چه مي‌گويد و با چه كسي صحبت مي‌كند.

وي بيان كرد: آنچه انسان را به پرستش و بندگي خدا وامي‌دارد، عظمت خدا، احساس فقر و وابستگي، توجه به نعمت‌ها و فطرت خداجوي انسان است.

نماز انسان‌ساز است

رئيس ستاد اقامه نماز استان سمنان خاطرنشان كرد: عبادت انسان مؤمن بايد خالصانه، عاشقانه و آگاهانه باشد تا حجاب‌هاي ملكوتي را رد كرده و به عرش خدا برسد.

فاطمي‌نيا گفت: نماز اثرات فراواني در زندگي فرد دارد و يكي از آثار آن انسان‌سازي است.

وی هدف از تجلیل فعالان برگزاری نماز در دستگاه های اجرایی را ارتقاء و نهادینه کردن نماز در کلیه دستگاه های اجرایی و تشویق و اولویت بخشی نماز در آنها دانست.

در این مراسم از 33 دستگاه از جمله اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز تجلیل شد.

در ارزیابی ستاد اقامه نماز از 69 دستگاه اجرایی استان سمنان که بر اساس برنامه نظام جامع ارزیابی سال 92 و در محورهایی شامل خط‌مشی و راهبردها، مدیریت، مدیریت منابع انسانی، نتایج کلیدی عملکرد، همکاری و منابع و در شاخص‌های 30گانه صورت گرفت.