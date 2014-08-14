اتباع بیگانه بیش از 12 هزار فرصت شغلی در رفسنجان را اشغال کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارسلان عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل خوابگاه ها در در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: حضور اتباع بیگانه غیر مجاز در سطح شهرستان بویژه مراکز آموزشی یک خطر است که باید به آن توجه نمود.

وی افزود: در گذشته و هم اکنون دانشجویان بورسیه اتباع خارجی بویژه افاغنه در دانشگاه ها را داشته ایم که امروزه آنان دارای پست های مشاوره ای در کشورشان هستند این از یک نظر باعث خوشحالی است که انان در کشور ما تحصیل کرده اند و فارغ التحصلان کشور ما بوده اند.

وی تصریح کرد: اما امروزه وقتی مشکلات بوجود آمده در کشور های همسایه را رصد می کنیم حضور این اتباع بیگانه غیرمجاز در شهرستان را یک خطر می دانیم که کانون اصلی این گرفتاریها در کشورها هستند که می طلبد حساسیت بیشتری داشت و از ورود آنان به طور مستمر در محیط های خوابگاهی جلوگیری نمود.

ارسلان خاطرنشان کرد: مسئولین شهرستان در صددند بزودی نسبت به فرستادن این اتباع غیرمجاز به کشور خود اقدام کنند چون جمعت آنان در شهرستان زیاد است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رفسنجان اضافه کرد: اتباع بیگانه بیش از 12 هزار فرصت شغلی شهرستان را اشغال کرده اند و باید همه با هم دست در دست هم نهیم تا فرهنک کار و کارگری دوباره در شهرستان حاکم شود و از نیروی کار بومی استفاده شود.

ارسلان با بیان این مطلب که یکی از دغدغه های شهرستان مسائل دانشجو ودانشجویی است، عنوان کرد: در این راستا از خدمات تعاونی خوابگاه داران تشکر می کنیم اما باید فعالیت، سیاست و خدمات تعاونی خوابگاه داران مشخص باشد باتوجه به ابن که امسال ظرفیت خوابگاه های دانشگاه های دولتی،آزاد و غیر انتفاعی زیاد شده است ادامه دادن در امر سرمایه گذاری در این خصوص مقرون به صرفه نخواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: خوابگاه های خودگردان باید جهت امور تاسیساتی خوابگاه خود از نیروها و حتی شرکتهای متعهد و مورد اعتماد استفاده کنند و امسال نیز باید این شرکت ها و افراد با تائیدیه مراجع انتظامی کار کنند.

معاون فرماندار رفسنجان تصریح کرد: رسالت شما یک رسالت فرهنگی و آموزشی است استاندارد ها و اصولی که همه به آن تاکید دارند باید حفظ شود شما باید از حضور افراد غیر دانشجو درخوابگاهها جلوگیری کنید.