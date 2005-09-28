دولت براي واردات بنزين 4/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره برداشت كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت در پنج ماهه اول امسال براي تامين بودجه واردات بنزين 12هزار و 500 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است كه در صورت محاسبه هر دلار 9000 ريال اين ميزان تقريبا برابر 4/1 ميليون دلار مي شود .

براساس اين گزارش، درحالي دولت در پنج ماهه اول امسال 12هزار و 500 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي تامين بودجه واردات بنزين استفاده كرده كه در مدت مشابه سال قبل از اين محل برداشتي نداشته است.

اين گزارش مي افزايد: برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين بودجه واردات بنزين در پنج ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي 220 درصد تحقق نشان مي دهد. يعني دولت براي اين منظور شش هزار و 815 ميليارد ريال اضافه نسبت به رقم مصوب بودجه اي از حساب استفاده كرده است.

به گزارش مهر، بر طبق رقم بودجه اي دولت براي تامين بودجه واردات بنزين بايد 5 هزار و 685 ميليارد ريال برداشت مي كرد.

اين گزارش حاكيست، دولت براي تامين بودجه واردات بنزين، بر طبق رقم مصوب بودجه اي، تا پايان امسال، 13 هزار و 643 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي در سال جاري برداشت كند.