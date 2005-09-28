بهبود وضعيت افغانستان نيازمند تداوم حضور نظاميان آلماني است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "پيتر اشتروك" وزير دفاع آلمان در گفت وگو با شبكه تلويزيوني "زد.د.اف" اظهار داشت : افغانستان هم اكنون از وضعيت نامناسب امنيتي برخوردار است.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه نيروهاي آلماني حاضر در افغانستان در قالب نيروهاي حافظ صلح ناتو ( ايساف ) به فعاليت مي پردازند ، تصريح كرد : اعضاي ناتو در تاريخ 13 اكتبر (21 مهر) در خصوص آخرين وضعيت نيروهاي حافظ صلح مستقر در افغانستان به تبادل نظر پرداخته و گزارشي را ارائه خواهند داد .

اين در حالي است كه چند روز گذشته گروههاي صلح آلمان در نامه اي به پارلمان اين كشور خاطرنشان كردند : براي خروج نظاميان حافظ صلح آلمان از افغانستان بايد برنامه زمان بندي شده اي تهيه و تنظيم شود .

گردآورندگان اين نامه متذكر شدند : شرايط كنوني حاكم بر افغانستان نياز حضور نظاميان خارجي را ضروري جلوه نمي دهد .

پارلمان آلمان امروز در آخرين روز از نشست خود قرار است در خصوص چگونگي تداوم حضور نظاميان اين كشور در افغانستان به اتخاذ تصميم بپردازد.