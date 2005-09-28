  1. بین الملل
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۶

اشتروك وزير دفاع آلمان در گفت وگو با "زد.د.اف":

بهبود وضعيت افغانستان نيازمند تداوم حضور نظاميان آلماني است

بهبود وضعيت افغانستان نيازمند تداوم حضور نظاميان آلماني است

وزير ذفاع آلمان با اشاره به نشست امروز پارلمان اين كشور در خصوص وضعيت آتي نيروهاي حافظ صلح در افغانستان خاطرنشان كرد: وضعيت كنوني افغانستان تداوم حضور نظاميان آلماني در اين كشور را مي طلبد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "پيتر اشتروك" وزير دفاع آلمان در گفت وگو با شبكه تلويزيوني "زد.د.اف" اظهار داشت : افغانستان هم اكنون از وضعيت نامناسب امنيتي برخوردار است.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه نيروهاي آلماني حاضر در افغانستان در قالب نيروهاي حافظ صلح ناتو ( ايساف ) به فعاليت مي پردازند ، تصريح كرد : اعضاي ناتو در تاريخ 13 اكتبر (21 مهر) در خصوص آخرين وضعيت نيروهاي حافظ صلح مستقر در افغانستان به تبادل نظر پرداخته و گزارشي را ارائه خواهند داد .

اين در حالي است كه چند روز گذشته گروههاي صلح آلمان در نامه اي به پارلمان اين كشور خاطرنشان كردند : براي خروج نظاميان حافظ صلح آلمان از افغانستان بايد برنامه زمان بندي شده اي تهيه و تنظيم شود .

 گردآورندگان اين نامه متذكر شدند : شرايط كنوني حاكم بر افغانستان نياز حضور نظاميان خارجي را ضروري جلوه نمي دهد .

پارلمان آلمان امروز در آخرين روز از نشست خود قرار است در خصوص چگونگي تداوم حضور نظاميان اين كشور در افغانستان به اتخاذ تصميم بپردازد.

کد مطلب 234976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها