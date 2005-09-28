۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

دولت 107 ميليارد تومان از فروش فرآورده هاي نفت ماليات گرفت

در پنج ماهه اول امسال دولت 107 ميليارد تومان از فروش فرآورده هاي نفتي ماليات گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت از اخذ ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي در پنج ماهه اول امسال يك هزار و 71 ميليارد ريال درآمد كسب كرده است.

براساس اين گزارش، افزايش درآمد دولت از اخذ ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (962 ميليارد ريال) حدود 39 درصد بوده است.

اين گزارش مي افزايد: برطبق رقم مصوبه بودجه اي دولت در اين مدت بايد از محل اخذ ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي يك هزار و 167 ميليارد ريال درآمد داشت كه برهمين اساس، ميزان درآمد از اين محل 91 درصد تحقق نشان مي دهد.

اين گزارش حاكيست، دولت در بودجه سال براي از اخذ ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي كه جزء ماليات بركالا و خدمات محسوب مي شود، دو هزار و 800 ميليارد ريال درآمد پيش بيني كرده است.

